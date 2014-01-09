رسانه ها ارزشهای توحیدی را در جامعه گسترش دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر پنجشنبه در دیدار اصحاب بسیج رسانه با نماینده ولی فقیه اظهار داشت: روز 19 دیماه از رسانه ها آغاز شد ودر این روز مقاله ای در روزنامه نوشته شد که توانست 19 دی را بیافریند.

وی با اشاره به اینکه رسانه ها باید نگاه مثبت و ارزش گرا داشته باشند، تصریح کرد: یک رسانه به همان حدی که می تواند نگاه مثبت و ارزش گرا داشته باشد می تواند نگاه مخرب و تا حد سقوط نیز داشته باشد.

نکونام با بیان اینکه، رسانه هم می تواند آفریننده همه ارزشهای توحیدی باشد و هم می تواند گسترش دهنده ارزشهای طاغوتی باشد، اذعان داشت: رسانه به همان میزانی که می تواند ارزشهای توحیدی را نهادینه کند.

وی یادآور شد: ارزشهای توحیدی ریشه در وجود انسان دارد اما ارزشهای طاغوتی اینگونه نیست .

نکونام با اشاره به اینکه رسانه ها نقش کلیدی را به همراه دارند، بیان داشت: هر رسانه ویژگی خاص خود را دارند که باید این امر را پذیرفت.

رسانه ها نقش عمیقی در یک جامعه دارند

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد گفت: با توجه به اینکه رسانه ها نقش عمیقی را در یک جامعه دارند لازم است نقش درستی را بتوانند ایفا کنند و آفریننده ارزشها باشند.

نکونام با اشاره به اینکه رسانه ابزاری است که در دست یک جمع است، تصریح کرد: رسانه ها می توانند یک جمع را مدیریت کنند.

وی بیان داشت: لازم است نگاه رسانه ها یک نگاه تمام عیار و سالم و نگاه ایمانی داشته باشند .

نکونام با اشاره به اینکه در داخل کشور از برخی رسانه ها آسیب دیده ایم، بیان داشت: آدم نا سالم در همه جا پیدا می شود که این افراد می توانند نقش مخربی در جامعه ایفا کنند.

وی اظهار داشت: یکی از علت های شکل گیری بسیج رسانه از بین بردن رسانه های مخرب در داخل کشور بوده است.

نکونام با اشاره به اینکه در فتنه 88 نشریاتی بوده اند که پیام هایی را رد و بدل کرده و در خارج ضایعاتی را به وجود آورده اند، بیان داشت: در فتنه 88 با همه ضایعاتی که به همراه داشت از طریق رسانه ها نیز توسعه پیدا کرده بود.

وی یادآور شد: لازم است در نشریات مکتوب تحلیل های زیبا و شفاف و قلم های روان به کار برده شود تا بتوانند بر انسان ها تاثیرات مثبتی بگذارند.

رسانه ها سعی دارند بر افکار مختلف تسلط داشته باشند

رئیس بسیج رسانه چهار محال و بختیاری نیز در این جلسه گفت: رسانه ها سعی دارند بر افکار مختلف تسلط داشته باشند.

سعید یوسف پور اظهار داشت: رسانه ها همواره رویه مستقلی داشته و بیشتر مورد توجه آحاد جامعه قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه رسانه ها می توانند بیشترین تاثیر را در یک جامعه داشته باشند، تصریح کرد: رسانه ها با هدف مشخص کار خود را انجام خواهند داد.

یوسف پور ادامه داد: رسانه ها در فتنه 88 گوشه ای از قضایای پنهان را تبیین کردند و همه تلاش خود را انجام دادند تا توانستند مردم را آگاه کنند تا وارد صحنه شوند.

وی اذعان داشت: رسانه ها به عنوان یک ابزار گسترده و فراگیر وارد صحنه می شوند و می توانند در چهارچوب نظام حرکت کنند.

یوسف پور یادآور شد: ایجاد انسجام، هویت جمعی بین اصحاب رسانه ، حمایت از مستضعفان و ... از جمله اهداف کلان بسیج رسانه به شمار می آید.

وی بیان داشت: ارتقاء دانش در سطح آگاهی، ارتقاء کیفی در رسانه ها، بصیرت افزایی و روشنگری افراد با علم لازم و کافی از دیگر اهداف بسیج رسانه به شمار می آید.