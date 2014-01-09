اطلاع رسانی صحیح به تصمیم گیری و برنامه ریزی مسئولان کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی صبح پنجشنبه درمراسم معارفه سرپرست خبرگزاری فارس که در تالار اجتماعات موزه جنوب شرق کشور برگزار شد اظهار داشت: رسالت و نقش خبرنگاران در شناسایی و انعکاس واقعیات جامعه بسیار مهم و در تصمیم گیری مسئولان تاثیر گذار است.

وی با اشاره به اینکه رسانه ها در جامعه امروزی نقشی حیاتی و اساسی در آگاهی و اقتدار حکومت ها دارند افزود: رسانه ها و خبرگزاری ها باید فارغ از وابستگی به جناح های خاص و یا دولت واقعیات را به صورت شفاف در جامعه منعکس کنند.

اسماعیل زهی همچنین با تاکید و توجه رسانه ها به پرهیز از پرداختن به شایعات و اخبار کذب اظهار داشت: انتشار اخبار نادرست و یا تحریف آن موجب گمراهی مسئولان و مردم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که به منظور معرفی سرپرست جدید خبرگزاری فارس در استان با حضور امام جمعه اهل سنت مسجد مکی، اصحاب رسانه، مسئولان روابط عمومی و جمعی از مدیران برگزار شد طی حکمی شیبا سرگزی به عنوان سرپرست این خبرگزاری به طور رسمی منصوب شد.