معارفه معاون جدید سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان ‌شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام روابط استانداری آذربایجغان شرقی با برگزاری این مراسم تودیع و معارفه، سعید شبستری خیابانی به جای محمد نصرتی مسولیت معاونت سیاسی امنیتی استانداری را به دست خواهد گرفت.

شبستری خیابانی عضویت هیئت‌ علمی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد، مدیرکلی سازمان بهزیستی استان به مدت هشت سال، عضو هیئت‌ مدیره سازمان نظام پزشکی استان، عضویت هیئت‌ بازرسی و هیئت اجرایی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در دوره‌های مختلف، مسئولیت کمیته پیشگیری و کاهش تقاضای شورای هماهنگی، مبارزه با مواد مخدر استان را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

سعید شبستری خیابانی عضویت شورای عالی برنامه ‌ریزی سازمان بهزیستی کشور، عضویت شورای فرهنگی و اجتماعی برنامه چهارم توسعه و معاونت پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی، دبیر و عضویت کمیته هماهنگی، حمایت و توانبخشی شورای هماهنگی رفاه و تامین اجتماعی استان را در سابقه مدیریتی خود دارد.