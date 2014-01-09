حماسه 6 بهمن سند ولایتمداری دیار علویان است/ انجام 107 ویژه برنامه

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر رسولی ظهر پنجشنبه در ستاد بزرگداشت حماس ششم بهمن، از اینحماسه به عنوان برگ زرینی در تاریخ انقلاب یاد کرد و گفت: مردم شهر آمل بصوتر خودجوش و بدون هیچ فراخوانی در میدان حضور یافتند و حماسه آفرینی کردند.

وی اظهار داشت: این حماسه یادآور پیروی مردم منطقه از ارزشهیا انقلاب اسلامی است و به عنوان برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی است و راز ماندگاری این حماسه بزرگ را باید درک کرد.

وی عنوان کرد: حضور خودجوش مردم منطقه در حماسه تاریخی شش بهمن سبب نا امیدی دشمنانی که به حمایت مردم دلبسته بودند شد و نقشه های شوم آنان را نقش بر آب کرد.

رئیس ستاد بزرگرداشت حماسه شش بهمن ماه آمل یادآورشد: تقدیم 40 شهید در این حماسه ماندگار نشان از ولایتمداری مردم منطقه در راه صیانت و حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی است و باید این حماسه گرامیداشته باشد.

رسولی به معرفی ارزنده حماسه مردم شهرستان در واقعه شش بهمن ماه 60 اشاره و اضافه کرد و گفت: باید ابعاد این حماسه سترگ به جماعه معرفی و تبیین شود.



وی واکاوی حماسه تاریخی مردم آمل را راه صیانت از انقلاب مهم برشمرد و گفت: باید این حماسه به طور دقیق به نسل های مختلف جامعه معرفی شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل نیز از برگزاری 107 ویژه برنامه به مناسبت گرامیداشت حماسه مردم آمل در واقعه 6 بهمن سال 60 خبر داد و گفت: دستگاههای مختلف در اجرای این برنامه مشارکت دارند.

محمد محمدی با اشاره به رشد 30 درصدی برنامه ها نسبت به سال قبل بیان داشت: رونمایی از کتاب، برپایی سنگر، برگزاری همایشو و ... از جمله برنامه هاست.

رئيس اداره آموزش و پرورش آمل نيز نواختن زنگ حماسه 6 بهمن، بزرگداشت شهیده شاخص، اعزام 20 راوی از سرداران استانی و کشوری را از جمله برنامه های مراسم گرامیداشت حماسه مردم شهر آمل بیان کرد.

برنامه های گرامیداشت حماسه 6 بهمن آمل از اول تا ششم بهمن ماه اجرا می شود.