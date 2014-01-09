روحیه نشاط و آرامش و اخلاق نباید قربانی مدال آوری در ورزشهای قهرمانی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گودرزی ظهر امروز در دیدار با روسای هیئت های ورشی استان کرمانشاه که در محل اداره کل تربیت بدنی استان کرمانشاه برگزار شد اظهار داشت: هیئت های ورزشی با توجه به وظایف محوله به آنها از اصلی ترین و زحمتکش ترین عناصر در عرصه ورزش کشور ما هستند.

گودرزی گفت: باید برنامه ریزی هیئت های ورزشی در راستای تقویت روحیه نشاط و سرزندگی در کشور باشد نه اینکه مدال آوری و قهرمانی را به هر قیمتی هدف قرار دهیم و برای رسیدن به آن روحیه نشاط و آرامش و اخلاق را نادیده بگیریم.

وی فلسفه وجود ورزش قهرمانی را دیدن زیبایی های ورزش و تشویق اقشار مختلف مردم به ورزش کردن عنوان کرد.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اینکه کرمانشاه در گذشته محور ورزش ایران بوده است اظهار داشت: متأسفانه طی 10 تا 15 سال اخیر افت محسوسی داشته که باید با برنامه ریزی و عملگرایی در راستای رفع آن اقدام کرد.

وی در ادامه سخنان خود خواستار تقویت ورزش بانوان شد و گفت: 51 درصد جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند اما متأسفانه محدودیت های زیادی برای ورزش بانوان وجود دارد و امکانات به شکل عادلانه بین آقایان و بانوان تقسیم نشده است.

گودرزی از اداره کل ورزش استان کرمانشاه خواست در راستای تقسیم عادلانه امکانات ورزشی بین زنان و مردان تلاش کند.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به بازدید های امروز خود از پروژه های ورزشی کرمانشاه، گفت: امروز از پروژه های بزرگ ورزشی استان بازدید کردیم که یکی از آنها استادیوم 15 هزار نفری کرمانشاه بود که کارهای آن تا حد زیادی پیش رفته و به همین جهت مقرر شد با تزریق اعتبار لازم تا پایان سال جاری به بهره برداری موقت برسد.

وی به بازدید از دهکده المپیک کرمانشاه اشاره کرد و گفت: استخر قهرمانی این مجموعه با تقویت اعتباری باید از رکود خارج شده تا در آینده با گرفتن خط اعتباری فاینانس به بهره برداری برسد. ضمن اینکه اقدامات لازم برای تقویت پیشرفت سالن 6 هزار نفری دهکده المپیک نیز باید برنامه ریزی شود.

وی گفت: اعتبارات لازم برای هیئت های ورزشی در اختیار اداره کل استان قرار داده شده تا بر اساس معیار ها و شناخت موجود از استعداد های استان آنها را بین هیئت های ورزشی تقسیم کند.

گودرزی اضافه کرد: مشکل پروژه های نیمه تمام در سراسر کشور وجود دارد به گونه ای که هم اکنو سه هزار و 230 پروژه نیمه کاره در کشور داریم که در دولت گذشته کلنگ زنی شده و اکنون بار سنگینی را بر دوش دولت جدید و وزارت ورزش و جوانان قرار داده است.