جشنواره فیلم عمار بدون حمایت سازمان ها از غزه تا ایذه نفوذ کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، صالح کاهانی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران گنبدکاووس ضمن بیان این که نقطه قوت جشنواره عمار مردمی بودن آن است، گفت: طی 2 سالی که از برگزاری جشنواره عمار در گنبدکاووس می گذرد استقبال خوبی توسط مردم منطقه از آن شده است.

وی افزود: دغدغه و نگرانی صاحب نظران عرصه هنر ظرفیت ها و قابلیت های فرهنگ و هنر بخصوص در شهرستان ها است.

وی با طرح این سوال که با توجه به برگزاری جشنواره هایی مانند فجر و رشد چرا جشنواره عمار تشکیل شد ادامه داد: در 3 دهه ای که از انقلاب اسلامی ایران و جریان های سیاسی و فرهگی کشور گذشته است نقش مردم در جشنواره های مختلف دیده نمی شده لذا جشنواره فیلم عمار این ضعف را پوشش داد.

در ادامه مراسم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با تشکر از برگزار کنندگان این جشنواره گفت: بی تردید این نهال آرام آرام به درخت تنومندی تبدیل می شود که از میوه های ان نه تنها ایران بلکه جهان اسلام به شایستگی استفاده خواهند کرد.

غلامرضا منتظری افزود: جشنواره فیلم عمار با توجه به عمر کوتاه خود جایگاه و منزلت خوبی پیدا کرده است.

وی افزود: هنر بخش زیبای فرهنگ است و هر هنری که باشد اگر خروجی آن رشد و بالندگی نباشد هنر محسوب نمی شود.

منتظری اضافه کرد: جشنواره عمار نیز رشد و بالندگی را نشانه گرفته است و قلم و نگاه افرادی که در آن حضور دارند یک موضوع مشترک با عنوان ژرف نگری و عمیق فکر کردن است که محصول این ژرف نگری بصیرت خواهد بود.

وی بیان کرد: این جشنواره قرار است مسیر حرکت راه نشان دهد و مسیر رشد و بالندگی را پیش رو بگذارد و از طرفی چون در این جشنواره مردم فعل خواستن را صرف کردند وظیفه کارگردانان و متولیان این جشنواره را سنگین تر کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان اظهار کرد: این جشنواره در مقیاس ملی نباید به شرایط فعلی قانع باشد که در این صورت سرآغاز توقف آن خواهد بود.