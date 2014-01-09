سرانه فضای سبز شهر خرم آباد پایین تر از میانگین کشور است

یحیی عیدی بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سرانه فضای سبز شهر خرم آباد پایین تر از میانگین کشوری است.

وی با اشاره به سرانه فضای سبز شهر خرم آباد تصریح کرد: هم اکنون این میزان حدود 3.5 متر مربع به ازای هر نفر بوده در حالیکه سرانه فضای سبز در کشور 10 متر مربع به ازای هر نفر است.

عیدی بیرانوند با اشاره به در دست اجرا بودن پروژه های ایجاد فضای سبز برای ارتقا این میزان به خصوص در قسمت جنوب خرم آباد عنوان کرد: در این راستا احداث پارکها و بوستانهای محله ای در جنوب شهر خرم آباد در دستور کار قرار گرفته شده است.

وی بیان داشت: این 3.5 متر مربع مختص به فضای سبز درون شهر خرم آباد است که با احتساب جنگلها و فضاهای سبز اطراف شهر خرم آباد این سرانه بیشتر خواهد بود.

سرپرست شهرداری خرم آباد با تاکید برپرداخت عوارض های شهرداری خرم آباد از سوی مردم عنوان کرد: به طور حتم پرداخت این عوارض زمینه خدمات دهی شهرداری خرم آباد به مردم را بیشتر از گذشته فراهم می آورد.

عیدی بیرانوند ادامه داد: در صورت پرداخت عوارض از سوی مردم ما می توانیم امکانات و خدمات رفاهی، تفریحی، زیربنایی، فضای سبز و ... را در شهر خرم آباد ارتقا دهیم.

