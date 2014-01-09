فاجعه زیست محیطی خزر را تهدید می کند/ انتقاد از پیمانکاران غیربومی

به گزارش خبرنگار مهر، شمس الله شریعت نژاد ظهر پنجشنبه در آیین معارفه شهردار تنکابن همچنین به دوری مسافت مرکز استان و سختی مردم از این منظر اشاره کرد و افزود : مدیران کل اختیارات خود را تفویض کنند تا مردم از این بوروکراسی اداری و خطرات کمی ایمن بمانند و اگر مدیران کل این کار را نکنند ، توهین به شعور مردم غرب مازندران کرده اند.



وی گفت: رویکرد دولت رویکرد مثبتی است و با توجه به شرایط بودجه و اعتبارات کشور ما باید به منابع و پتانسیل های اطرافمان توجه بیشتر داشته باشیم و به داشته های منطقه ای خود بیندیشیم و شناسایی استعداد های منطقه ای را سرلوحه کار خود قرار دهیم.



وی افزود: شمال کشور به دلیل سو ء مدیریت ها ، بسیار عقب مانده و اسف بار است که این عقب ماندگی بوضوح در نبود زیر ساخت های ابنتدایی در غرب مازندران مشهود است.



شریعت نژاد به انتقاد از انتخاب پیمانکاران غیر بومی پرداخت و گفت: حتی در این زمینه هم ما نباید اختیار داشته باشیم؟.

وی خطاب به شوراهای اسلامی نیز گفت: شوراها یاد بگیرند که به مردم گزارش عملکرد خود را بدهند و کارهای غیر کارشناسی انجام ندهند و بسیار پسندیده بود که بجای شهردار تنکابن ، امروز مردم تنکابن گزارش عملکرد وی را پشت تریبون اعلام می کردند.



نماینده مردم شهرستان های تنکابن و عباس آباد و رامسر در مجلس شورای اسلامی در پایان سخنان خود بر لزوم همدلی و تعامل و رفاقت مدیران با همدیگر و با مردم تاکید کرد و گفت : بدنبال گرایش های سیاسی ، گروکشی و دسته بندی نباشیم.



مازندران نیازمند همدلی و اتحاد است

معاون عمرانی استاندار نیز بر نگاه یکسان استانداری به سراسر مازندران تاکید کرد و گفت : از گلوگاه تا رامسر برای همه مرکز نشینان یکسان است و اعتبارات بر اساس شاخصه های اعتباری در بین شهرستان های استان تقسیم می شود.



علی نبییان افزود : برای برداشتن گامهای مثبت در جهت توسعه و پیشرفت مازندران نیاز به همراهی و همدلی و زمان داریم.



امام جمعه تنکابن نیز گفت: ما مدیران باید آستانه تحمل خود را بالا برده و انتقاد سازنده را بپذیریم و در مقابل منتقدان موضع گیری نداشته باشیم.



حجت الاسلام سید داوود شاهچراغی افزود : استفاده از ظرفیت های انسانی و پتانسیل منطقه ای و بدور از افکار جناحی می تواند کشور را به سمت و سوی توسعه پایدارسوق دهد.



وی اضافه کرد : پست ها و مدیریت ها ماندگار نبوده و اعتباری است و مسئولین باید یا د بگیرند که با اخلاق خوش بر دلها حکومت کننذ، همان کاری که شهید رجایی کرد و هرگز از یاد نبرد که از دستفروشی به رییس جمهوری رسیده بود و اخلاق مداری وی زبانزد خاص و عام است.

پسماند و آب شرب مشکلات عمده تنکابن است



این مقام مسئول با اشاره به اینکه همه مدیران باید با مردم ، از مردم و در خدمت مردم باشند ، اظهار داشت : مشکل پسماند ،آب شرب و فاضلاب تنکابن از عمده ترین و مهمترین معضلات موجود است و هنوز در بعضی از روستاهای ما آب را با تانکر بدرب خانه ها می رسانند که این امر باعث ایجاد نار ضایتی در بین مردم شده است.



وی ادامه داد : مدیران شهرستانی با حمایت مدیران ارشد اهتمام لازمه را در جهت رفع هر چه سریعتر این مشکلات داشته باشند.

در این مراسم ، طی حکمی از سوی استاندار عقیل عشوری به سمت شهردار تنکابن منصوب و از زحمات احمد خوش قلب شهردار سابق تنکابن قدردانی شد.