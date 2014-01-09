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۱۹ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۴۹

مظفری خبر داد؛

نظارت و بازرسی بازار در روزهای پایانی سال تشدید می شود

نظارت و بازرسی بازار در روزهای پایانی سال تشدید می شود

کرج - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری البرز گفت: نظارت و بازرسی بر بازارها در استان در روزهای پایانی سال تشدید خواهد شد تا آرامش و رضایت مردم فراهم شود.

مهرداد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مدیریت شبکه بازار باید ساماندهی شود و شبکه های توزیع باید طوری مدیریت شود که مردم برای تامین نیازهایی خود با مشکل خاصی مواجه نشوند و مدیریت در بخش توزیع به کاهش قیمت ها منجر شود.

وی در ادامه اظهار داشت: برای اینکه یک بازار سالم داشته باشیم باید تعادل در قیمت ها وجود داشته باشد و این تعادل قیمت موجب کنترل بازار خواهد شد.

مظفری تاکید کرد: از سوی استانداری، اصناف، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی و فرمانداری باید گشت های تلفیقی شروع به کار کرده تا اوضاع بازارها در تمامی بخش ها به صورت مطلوبی کنترل شود.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری البرز افزود: برای ذخیره سازی اقلام مورد نیاز دامی استان به منظور تامین امکانات مورد نیاز در این بخش باید دستگاههای مربوطه با هم همکاری های لازم را داشته باشند.

این مسئول یادآور شد: طرح نظارت و بازرسی واحدهای صنفی و خدماتی و تولیدی افزایش پیدا خواهد کرد و با متخلفان طبق قانون برخوردهای لازم خواهد شد.

مظفری تاکید کرد: برای بهتر اجرا کردن طرح نظارت، نیروهای تعزیراتی به کمک سازمان بازرسی می آیند تا این طرح با کمترین نقصی اجرا شود.
 

کد مطلب 2211106

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