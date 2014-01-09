مسعود برزگر جلالی شهردار جدید بناب شد

سخنگوی شورای اسلامی شهر بناب پنج شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شورای اسلامی شهر بناب در طی یک ماه گذشته گزینه هایی را برای شهردار مدنظر گرفته بود که پس از مذاکره با آنها از مجموع 6 گزینه نهایی مسعود برزگر جلالی انتخاب شد.

بابک رحیمیان افزود: با رای حداکثری شورای اسلامی شهر بناب مسعود برزگر جلالی بعنوان شهردار جدید بناب انتخاب شد.

گفتنی است، مسعود برزگرجلالی متولد 1350 با 20 سال سابقه خدمت در شهرداری، 10 سال معاونت مناطق شهرداری تبریز، 3 سال شهردار منطقه 3 تبریز، چهار سال مدیریت سازمان پارک ها و فضای سبز کلان شهر تبریز را در کارنامه مدیریت خود دارد و هم اکنون عضو علی البدل شورای اسلامی شهر تبریز و مدیر مسئول روزنامه ساقی است.

شهرستان 130 هزار نفری بناب در 120 کیلومتری جنوب تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی واقع شده است.