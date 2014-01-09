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۱۹ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۳۸

عبدالحسيني خبر داد؛

داوری آثار دومین جشنواره مطبوعات منطقه ای یزد به پايان رسيد

داوری آثار دومین جشنواره مطبوعات منطقه ای یزد به پايان رسيد

يزد - خبرگزاري مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از اتمام داوری آثار دومین جشنواره مطبوعات منطقه ای یزد خبر داد.

بهرام عبدالحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آثار از سوی اساتید روزنامه نگاری مرکزمطالعات و تحقیقات رسانه ها صورت پذیرفته است، اظهار داشت: 836 اثر به دبيرخانه جشنواره منطقه اي مطبوعات و خبرگزاري هاي يزد ارسال شده بود.

عبدالحسيني با اشاره به اینکه امسال جشنواره مطبوعات یزد به صورت منطقه ای و با حضور سه استان يزد، کرمان و هرمزگان برگزار می شود، اظهار داشت: از دو استان هرمزگان و کرمان، در مجموع 75 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

وی ادامه داد: خبرنگاران و روزنامه نگاران استان يزد نيز 724 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال كرده اند.

مديركل فرهنگ و ارشاداسلامی استان يزد همچنین اظهار داشت: از مجموع آثار ارسالی، 37 اثر به دلیل نقص مدرک حذف شد.

عبدالحسيني تعداد آثار ارسالی برای داوری را 799 اثر اعلام كرد.

کد مطلب 2211109

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