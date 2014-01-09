داوری آثار دومین جشنواره مطبوعات منطقه ای یزد به پايان رسيد

بهرام عبدالحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آثار از سوی اساتید روزنامه نگاری مرکزمطالعات و تحقیقات رسانه ها صورت پذیرفته است، اظهار داشت: 836 اثر به دبيرخانه جشنواره منطقه اي مطبوعات و خبرگزاري هاي يزد ارسال شده بود.

عبدالحسيني با اشاره به اینکه امسال جشنواره مطبوعات یزد به صورت منطقه ای و با حضور سه استان يزد، کرمان و هرمزگان برگزار می شود، اظهار داشت: از دو استان هرمزگان و کرمان، در مجموع 75 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

وی ادامه داد: خبرنگاران و روزنامه نگاران استان يزد نيز 724 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال كرده اند.

مديركل فرهنگ و ارشاداسلامی استان يزد همچنین اظهار داشت: از مجموع آثار ارسالی، 37 اثر به دلیل نقص مدرک حذف شد.

عبدالحسيني تعداد آثار ارسالی برای داوری را 799 اثر اعلام كرد.