فرهنگ پايداري به نسل هاي بعدي انتقال داده شود/ آغاز كار ساخت ايستگاه دوم فضايي ايران

به گزارش خبرنگار مهر، امير محمد حسن نامي كه ظهر پنج شنبه براي شركت در مراسم رونمايي از كتاب سردار شهيد حسن صوفي به همدان آمده بود در جمع خانواده معظم شهدا در باغ موزه دفاع مقدس حاضر شد و عنوان كرد: عقلانيت در عمليات تاكتيكي دوران دفاع مقدس مورد نظر بود و برخي از تاکتيك هاي استفاده شده در جنگ تحميلي در هيچ دانشگاهي تدريس نشده است.

وي ادامه داد: اينكه گفته مي شود ايران در جنگ تحميلي از توده انساني براي حمله استفاده مي كرد نادرست است چرا كه عراق چهار برابر شهيدان ايران كشته داد كه معادل 22 هزار 900 نفر است و تمام عمليات در اين دوران با شناسايي كامل انجام مي شد.

جانشين بنياد حفظ آثار ونشر ارزش ها دفاع مقدس با اشاره به اينكه با دو هزار نيروي رزمي در خوزستان موفق به اسارت در آوردن 19 هزار نفر از عراقي ها در عمليات آزاد سازي خرمشهر شديم در حالي كه دشمن تصور نمي كرد كه خرمشهر را ايرانيان بتوانند باز پس بگيرند، افزود: معنويت بر همه جبهه ها حاكم بود.

ساخت ايستگاه دوم فضايي ايران

نامي اذعان داشت: اگر امروز در بخش علمي در كشور پيشرفت كرده ايم همه به بركت دفاع مقدس است و اكنون ايران در بين سه كشور دارنده چرخه كامل پرتاب ماهواره به فضا قرار دارد و هم اكنون علاوه بر ايستگاه پرتاب ماهواره در سمنان يك ايستگاه فضايي ديگر نيز در جنوب كشور در حال ساخت است.

وي با اشاره به اينكه استان همدان در دوران جنگ تحميلي 100 هزار اعزام به جبهه ها داشته و 17 هزار جانباز را تقديم انقلاب كرده است، افزود: سردار شهيد صوفي اولين لشكر قدس كشور را در استان همدان تشكيل داد و او مبدع تشكيل پنج لشكر بود و نقش موثري در عمليات چنگوله داشت.

دشمن مي خواهد انقلاب اسلامي را به زانو درآورد

جانشين بنياد حفظ آثار و نشر ارزش ها دفاع مقدس اذعان داشت: در دفاع مقدس شاهد انتقال فرهنگ ايثار وشهادت بوديم و امروز دشمن از پشت خاكريز ها به درون خانه های ايرانيان نفوذ كرده و مي خواهد با تهاجم فرهنگي انقلاب اسلامي را به زانو درآورد.

نامي با اشاره به اينكه 148 دستور از 198 دستور عملكردي انقلاب هاي مخملي در 9 دي ماه 88 در ايران پياده شد و در اين مدت 17 اتاق فكر در سفارت خانه هاي مختلف در حال توطئه بر ضد انقلاب اسلامي بودند، بيان داشت: فرهنگ عاشورايي دفاع مقدس بايد زنده نگاه داشته شود و ماموريت اصلي اين نهاد انتقال ارزش هاست.

وي با تاكيد براينكه هر چه داريم به بركت خون شهدا است، اظهار داشت: همه علما و حتي رهبر كبير انقلاب اسلامي آرزوي شفاعت شهدا را دارند و رهبر معظم انقلاب به نشانه ادب در برار تابوت صياد شيرازي زانو زد .

جانشين بنياد حفظ آثار و نشر ارزش ها دفاع مقدس با اشاره به اينكه شهدا عملكرد بسيار بزرگي در دفاع مقدس داشتند، عنوان كرد: دفاع مقدس واقعه اي عاشورايي بود و ماموريت همه مردم انتقال و نهادينه كردن فرهنگ پايداري به نسل هاي بعدي انقلاب است.

نامي با تاكيد براينكه استكبار به دنبال از بين بردن نهاد خانواده در ايران است، اظهار داشت: آنان به دنبال تغيير باور ها هستند كه در اين بين ياد شهدا مي تواند در اين امر تاثير گذاشته و جنگ تحميلي حماسه اي بود كه در تاريخ ايران روي نداده است.

وي بيان داشت: در اين جنگ براي اولين بار يك متر از خاك ايران به بيگانگان داده نشد.