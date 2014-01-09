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۱۹ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۵۱

پايدار:

بخش نسخ خطی کتابخانه عمومی آیت‌الله فاضل اردکان راه‌اندازی می‌شود

بخش نسخ خطی کتابخانه عمومی آیت‌الله فاضل اردکان راه‌اندازی می‌شود

اردكان - خبرگزاري مهر: رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان اردکان از راه اندازي بخش نسخ خطي كتابخانه عمومي آيت الله فاضل اردكان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسين پايدار، ظهر امروز در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان اردكان از راه ‌اندازی بخش نسخ خطی و قدیمی کتابخانه آیت‌الله فاضل اردکان خبر داد.

وي با تأکید بر لزوم نگهداری مطلوب از نسخ ارزشمند خطی و قدیمی اظهار داشت: بخش نسخ خطی این کتابخانه  با هزینه ‌ای بالغ بر 150 میلیون ریال از محل حساب انجمن کتابخانه‌های شهرستان تأمین شده است و به زودی شاهد راه‌ اندازی این بخش خواهیم بود.

پايدار با اشاره به اجرای برنامه‌ های مختلف فرهنگی توسط اداره کتابخانه‌های اردکان عنوان كرد: در آینده ‌ای نزدیک از دو نفر از برگزیدگان اردکانی مسابقات نویسندگی نهاد کتابخانه‌های عمومی تقدیر می‌شود.

پایدار خاطرنشان کرد: برپایی نمایشگاه کاریکاتور از طرح‌های مرتبط با بحث کتاب و مطالعه، برگزاری مراسم شب شعر و برپایی نمایشگاه از برنامه های اداره کتابخانه‌های عمومی اردکان به مناسبت دهه فجر امسال است.

در حاشیه برگزاری جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان اردکان، نخستین ایستگاه مطالعه این شهرستان در بیمارستان ضیایی افتتاح و راه ‌اندازی شد.

کد مطلب 2211118

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