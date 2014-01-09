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۱۹ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۴۹

همکاری در زمینه اقتصادی؛ محور سفر نخست وزیر ژاپن به خاورمیانه و آفریقا

همکاری در زمینه اقتصادی؛ محور سفر نخست وزیر ژاپن به خاورمیانه و آفریقا

شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با هدف توسعه مناسبات با کشورهای خاورمیانه و آفریقا در زمینه انرژی به منطقه سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "شینزو آبه" نخست وزیر ژاپن امروز پنج شنبه راهی خاورمیانه شد. هدف این سفر گسترش روابط ژاپن در زمینه انرژی با کشورهای منطقه عنوان شده است.

بر این اساس اولین مقصد نخست وزیر ژاپن کشور عمان است. در این سفر آبه با "سلطان قابوس" پادشاه عمان دیدار و در مورد توسعه مناسبات به ویژه در زمینه نفت و گاز گفتگو می کند. ژاپن از جمله شرکای اصلی شورای همکاری خلیج فارس شامل کشورهای عمان، عربستان، امارات متحده، بحرین، کویت و قطر است.

طبق این گزارش آبه در ادامه تور منطقه ای خود به کشورهای آفریقایی ساحل عاج، موزامبیک و اتیوپی سفر خواهد کرد.  

کد مطلب 2211120

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