لزوم اجرای نظام نامه فرهنگی آب/ ایجاد شورای فرهنگی سبب ایجاد تعهد در مجموعه شرکت آب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاج رسولیها، ظهر پنچشنبه در همایش ائمه جماعات و مسئولین امور فرهنگی صنعت آب و برق کشور در دانشگاه فرهنگیان مشهد اظهار کرد: ایجاد شورای فرهنگی آب انسجام کاملی به مباحث فرهنگی می دهد و این اقدامات را هدفمند می سازد.

وی ادامه داد: در حال حاضر وحدت سازمانی و انسجام عظیمی در بحث فرهنگ مصرف آب در کشور ایجاد شده است.

وی در زمینه نظام نامه فرهنگی آب بیان کرد: مدیران عامل شرکت های آب منطقه ای باید در اجرای نظام نامه فرهنگی آب گام هایی را بردارند زیرا هنوز هم بندهایی از این نظام نامه کارآمد است و می تواند خلاهایی که در حوزه آب وجود دارد را برطرف کند.

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به مشکلات مالی در بخش آب بیان کرد: چندی پیش چالش های جدی در خصوص تامین منابع مالی شرکت آب وجود داشت و اکنون بخشی از این چالش ها برطرف شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص فرهنگسازی استفاده از آب، افزود: بهره گیری از ظرفیت تریبون نماز جمعه به منظور فرهنگسازی برای استفاده بهینه از آب فرصت مناسبی است که در اختیار مجموعه شرکت آب گذاشته شده است.