البرز با کمبود تامین گاز مواجه نیست/مشترکین گاز الگوی درست مصرف را رعایت کنند

محمد هدایی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به کاهش محسوس دما و بارش های برف و باران در بسیاری از استان های کشور در طول هفته ای که گذشت از سوی مشترکین گاز افزایش مصرف را شاهد بودیم.

وی در ادامه تاکید کرد: شرکت ملی گاز و همچنین شرکت گاز استان البرز برای تامین گاز مصرفی هم وطنانمان پیش بینی های لازم را برنامه ریزی کرده و خوشبختانه مردم کشور و همچنین استان البرز با رعایت الگوی مصرف با مشکلی مواجه نخواهند شد.

هدایتی پور افزود: هم وطنان نباید از خاطر دور کنند که منابع انرژی کشور محدود هستند و رعایت الگوی مصرف باعث می شود که در فصل سرما با مشکلی مواجه نشویم.

این مسئول یادآور شد: در روزهای سرد سال با رعایت الگوی مصرف باعث می شویم که دیگر هم وطنانمان که در روستاها زندگی می کنند با افت فشار گاز رو به رو نشوند.

هفته آینده کاهش محسوس دما را شاهد خواهیم بود

سرپرست شرکت گاز استان البرز گفت: با تلاش های شبانه روزی کارکنان شرکت گاز استان البرز مشکلی برای تامین انرژی نداریم و استان البرز در شرایط خوبی در زمینه تامین گاز دارد.

هدایتی پور یادآور شد: با توجه به اخبار اداره کل هواشناسی مبنی براینکه در هفته آینده نیز البرز با کاهش شدید دما رو به رو خواهد بود و موج بارشی دیگری در راه است از هم استانی های فهیم می خواهیم در مصرف گاز صرفه جوی های لازم را داشته باشند تا برای روستاییان مشکلی پیش نیاید.

این مسئول تاکید کرد: با توجه به کاهش محسوس دما اگز مصرف بی رویه و غیر منطقی داشته باشیم با مشکل مواجه خواهیم شد و با توجه به اینکه 550 هزار مشترک گاز در استان البرز وجود دارد باید مصرف به گونه ای باشد که انرژی مورد نیاز این تعداد فراهم شود.

وی در پایان افزود: تامین گاز برای 550 هزار مشترک گاز در زمانهای اوج مصرف کار دشواری است و انتظارمان از هم استانی ها این است که از مصرف غیر استاندارد گاز پرهیز کنند.



