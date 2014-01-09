مدیران علاوه بر اتکا بر بودجه های دولتی به دنبال خلق منابع اعتباری جدید باشند

به گزارش خبرنگار مهر، پرهام جانفشان عراقی صبح پنجشنبه در جلسه شورای فنی استان سمنان در محل استانداری ضمن تاکید بر حضور بیشتر پیمانکاران و مشاوران بومی در پروژه های استان اظهار داشت: مدیران علاوه بر اتکا بر بودجه های دولتی در پروژه های عمرانی، باید به دنبال خلق منابع اعتباری جدید باشند و بر استفاده از روشهای نوین در اجرای پروژه های عمرانی تاکید کنند.

وی بر استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد در ساخت و سازها تاکید کرد و افزود: با وجود رونق مطلوب ساخت و سازها در استان، به استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد توجه ویژه نشده است.

پروانه فعالیت واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی غیر استاندارد لغو شود

معاون عمرانی استاندار سمنان با اشاره به وجود مصالح ساختمانی غیراستاندارد در بازار صنعت ساختمان، گفت: مهندسان ناظر باید بیشترین توجه را به استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و مورد تایید داشته باشند.

جانفشان عراقی، با تاکید بر اینکه، صنعت، معدن و تجارت استان سمنان موظفند تا پروانه فعالیت واحدهای تولیدکننده مصالح ساختمانی غیر استاندارد که از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی این استان اعلام می شود لغو کنند، افزود: بر تهیه و توزیع مصالح ساختمانی استاندارد به ویژه بلوکهای یونولیتی (پلی استایرن) نظارت دقیق شود.

وی بر همکاری موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان در آموزش و آگاه سازی مهندسان ناظر ساختمانی تاکید و تصریح کرد: مهندسان ناظر با آگاهی از استانداردهای لازم در مورد مصالح، می توانند به ایمنی ساختمانها کمک شایانی کنند.

بکارگیری 100 مهندس ناظر ساختمانی به عنوان همیار استاندارد در سمنان

معاون عمرانی استاندار سمنان تصریح کرد: تا پایان امسال 100 مهندس ناظر ساختمانی به عنوان همیار استاندارد، با فراگیری آموزشهای لازم، در نظارت بر استاندارد بودن مصالح ساختمانی به کار گرفته خواهند شد تا در ساختمان های در حال ساخت همکاری داشته باشند.

جانفشان عراقی، خاطرنشان کرد: شهرداری ها نیز باید گزارش های ارائه شده از سوی مهندسان ناظر را جدی بگیرند و با دقت بیشتر پیگیری کنند و در صورت نیاز برخورد داشته باشند.

وی گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان نیز در توجیه و نظارت بر مهندسان ناظر در اجرای قوانین و رعایت استانداردها نظارت داشته باشد.

استفاده از بلوک های ساختمانی یونولیتی غیر استاندارد باعث تشدید آتش و تلفات جانی می شود

مدیر کل دفتر فنی استانداری سمنان نیز در این نشست با اشاره به استفاده گسترده از بلوکهای ساختمانی یونولیتی (پلی استایرن) در این استان، گفت: اکثر این مصالح ساختمانی از استانداردهای لازم برخوردار نیستند.

منصور صبیری با اشاره به تعریف های استاندارد ارائه شده برای میزان چگالی، نسوز بودن و مقاومت خمشه ای در مورد این بلوکها نیز اظهار داشت: بیشتر بلوک های ساختمانی یونولینی در حال مصرف در صنعت ساختمانی استان از استانداردهای لازم برخوردار نیستند.

وی به آتش سوزیهایی که در شهرهای مختلف کشور در ساختمانها رخ داده اشاره و تصریح کرد: در برخی موارد، استاندارد نبودن بلوک های ساختمانی یونولیتی باعث تشدید آتش و تلفات جانی شدید شده است.

استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد باید به فرهنگ تبدیل شود

مدیر کل دفتر فنی استانداری سمنان به بررسی مشکلات استفاده از بلوک های ساختمانی یونولیتی در ساخت و سازها در کمیته مصالح شورای فنی استان اشاره کرد و گفت: هشت مصوبه در این مورد به تصویب رسیده که همکاری و تعامل سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداریها برای اجرایی شدن آنها لازم است.

صبیر در خاتمه با بیان اینکه استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد باید به فرهنگ تبدیل شود، افزود: مهندسان ساختمانی و مهندسان ناظر بر ساخت و سازها باید نقش پررنگ تری در زمینه نظارت داشته باشند.