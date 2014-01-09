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۱۹ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۰۰

حجت الاسلام علیزاده:

فرهنگ مهدویت نیازمند ترویج است

فرهنگ مهدویت نیازمند ترویج است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اینکه فرهنگ مهدویت نیازمند ترویج و توجه بیشتر است از اعزام چهار مبلغ مهدویت به امامزادگان استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ستار علیزاده ظهر پنجشنبه در نشست بصیرت مهدوی، با تسهیلات شهادت جانسوز امام حسن عسکری(ع) از دین اسلام به عنوان منطقی ترین دین در جهان نام برد و گفت: مقوله بصیرت افزایی باید در جامعه ترویج شود.

وی با اظهار اینکه،  مسئله غیبت امام عصر (عج) یک مسئله فوق سری و مهم است، افزود: مهدویت در واقع تفکر ناب اسلام، قران و انبیاء الهی است که باید در جامعه نهادینه شود.

وی با اشاره به تلاشهای امام حسن عسگری (ع) برای آماده ساری جامعه برای غیبت منجی عالم بشریت یادآورشد: این امام همام، افکار مردم را برای دوران غیبت مهیا کرده بود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با تاکید بر اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ترویج و توسعه فرهنگ مهدویت هستیم، بیان داشت: بصیرت افزایی باید در جامعه نهادینه شوند.

حجت الاسلام علیزاده، با اشاره به اعزام مبلغ یادآورشد: این مبلغان برای ترویج فرهنگ مهدویت در اماکن مذهبی استان اعزام شده اند.

 

کد مطلب 2211131

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