فرهنگ مهدویت نیازمند ترویج است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ستار علیزاده ظهر پنجشنبه در نشست بصیرت مهدوی، با تسهیلات شهادت جانسوز امام حسن عسکری(ع) از دین اسلام به عنوان منطقی ترین دین در جهان نام برد و گفت: مقوله بصیرت افزایی باید در جامعه ترویج شود.

وی با اظهار اینکه، مسئله غیبت امام عصر (عج) یک مسئله فوق سری و مهم است، افزود: مهدویت در واقع تفکر ناب اسلام، قران و انبیاء الهی است که باید در جامعه نهادینه شود.

وی با اشاره به تلاشهای امام حسن عسگری (ع) برای آماده ساری جامعه برای غیبت منجی عالم بشریت یادآورشد: این امام همام، افکار مردم را برای دوران غیبت مهیا کرده بود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با تاکید بر اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ترویج و توسعه فرهنگ مهدویت هستیم، بیان داشت: بصیرت افزایی باید در جامعه نهادینه شوند.

حجت الاسلام علیزاده، با اشاره به اعزام مبلغ یادآورشد: این مبلغان برای ترویج فرهنگ مهدویت در اماکن مذهبی استان اعزام شده اند.