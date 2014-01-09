رویکردهای خدمات فنی ومهندسی باید مدیریتی و نتیجه گرا باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن واحدی ظهر پنجشنبه در همایش صدور خدمات فنی و مهندسی اظهار کرد: با پایان یافتن دوره سند فنی اجرایی کشور متوجه عدم وجود تفکر مدیریتی در بخش های خدمات فنی ومهندسی شدیم که برای رفع این مشکل ماده 31 برنامه چهارم توسعه تدوین شد تا مدیریت حرفه‌ای وارد این عرصه شود.

معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی افزود: پس از انجام این عمل شاهد رشد در این حوزه بودیم و بر این اساس به این نتیجه رسیدیم که رویکردهای ارائه خدمات فنی ومهندسی باید مدیریتی، تیمی و نتیجه گرا شود.

واحدی به وجود مدیریت حرفه‌ای در کشورهای توسعه یافته اشاره کرد و گفت: در بحث مدیریت 3 شاخص سرمایه فرآیندی، عوامل محیطی مثل بازار و قوانین تامین منابع مالی باید در نظر گرفته شود.

وی صدور خدمات فنی و مهندسی را جایگزین مناسب صادرات نفت دانست و تصریح کرد: هرچند کشور از توان مهندسی خیلی خوبی بهره‌مند است اما در حوزه مدیریت دچار مشکل هستیم،این درحالی است که باید با مدیریت حرفه‌ای به کمک مهندسی برویم تا بتوانیم از ظرفیت ها استفاده کنیم.

معاون عمرانی استاندار خراسان رضوی به فعالیت 5 هزار شرکت و350 مشاور رتبه دار اشاره کرد و افزود: یک هزار و200 شرکت از این بین دارای گرید بالایی هستند که اگر به دلیل کم‌توجهی تصمیم به سرمایه گذاری در بخش دیگری بگیرند خطرناک خواهد بود.

واحدی سفارتخانه‌های ما در بازارهای هدف را تسهیل کننده امور ندانست و گفت: دولت به عنوان مجری باید به این بخش توجه بیشتری داشته باشد.

وی به عدم موفقیت خراسان رضوی در صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: متاسفانه فقط رویکرد صادرات کالا پررنگ بوده اما از خدمات فنی و مهندسی که بسیار سودآورتر است، غافل شده‌ایم.