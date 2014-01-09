همايش بازخواني مباني فکری مقام معظم رهبري در طرح انديشه اسلامي برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه موقت مشهد،حجت الاسلام محمد باقر فرزانه، ظهر پنج شنبه در همايش بازخواني مباني مقام معظم رهبري در طرح انديشه اسلامي که در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد اظهار کرد: در طول تاريخ اسلام و در دوران بعد از رحلت حضرت رسول اكرم (ص) تاكنون به اندازه امروز امكانات كار تبليغ ،تبيين وتحقيق در اختيار روحانيت نبوده است و در اين دوره از تاريخ ما با بيشترين ميزان حركات ضد دين و فرهنگ اسلامي روبرو هستيم.

وي با اشاره به اينكه تنها مجموعه اي كه به حق با تلاش هاي بي نظير خود توانسته است منابع ديني را تبيين و تبليغ كند فقط روحانيت شيعه بوده است گفت:‌ اگر فداكاري هاي اين قشر نبود چيزي از اسلام واقعي باقي نمي ماند.

مبلغين ما بايد با روحيه اي شبيه سال 57 براي مرتفع كردن نيازهاي ديني جامعه تلاش كنند

امام جمعه موقت مشهد خاطر نشان كرد:‌ بزرگترين خدمت صفويه اين بود كه ميدان را براي فعاليت روحانيت شيعه باز كرد.

وي با تأكيد بر اينكه ما هرگز نبايد در مقوله تبليغات اسلامي از دشمنان خود عقب باشيم افزود: مبلغين ما بايد با روحيه اي شبيه به آنچه در سال 57 وجود داشت براي مرتفع كردن نيازهاي ديني جامعه تلاش كنند.

حجت الاسلام فرزانه با بيان اينكه بعد از رحلت رسول اكرم (ص) با حوادثي كه پيش آمد در رهبري اسلام دو پيامد تلخ به وقوع پيوست گفت:‌ جدا شدن دست مسلمانان از اسلام شناسان واقعي همچون علي (ع)، ابوذر، سلمان فارسي ديگر اصحاب واقعي پيامبر اولين لطمه اي بود كه مسلمانان با آن روبه رو شدند.

وي افزود:‌ تأثير سريع اين موضوع اين بود كه بعد از آن تاريخ معرفت اسلامي مسلمانان نه تنها زياد نشد بلكه روز به روز كاهش يافت.

وي با بيان اينكه پس از رحلت پيامبراسلام نفاق به كمين نشسته بني اميه از اين فرصت براي رسيدن به قدرت و به انحراف كشاندن اسلام استفاده كرد ادامه داد:‌ آنان تلاش كردند اسلام را آن گونه كه خود مي پسنديدند، به سود آنان بود و مي خواستند به مسلمانان معرفي كنند.

وي با اشاره به جريانات وحشتناك فكري پس از رحلت حضرت رسول اكرم (ص) گفت:‌ برداشت، تفسير و دريافت از دين هم پس از آن تاريخ دوگانه شد و حكومت وقت در اين ميان به تفسيرهاي نادرست دامن زد.

حجت الاسلام فرزانه با بيان اينكه برخي از افراد در تعريف دين آن را يك رويه ايده آل اخلاقي، روحي وعرفاني تفسير مي كنند افزود:‌ كساني كه تفسير درستي از دين دارند آن را يك مكتب اجتماعي و مسلك زندگي ساز مي دانند.

اعتقاد منحرف برخي از افراد هدف دين را آموزش يك سلسله مسائل عقيدتي و اخلاقي مي داند

وي با اشاره به اعتقاد منحرف برخي از افراد كه هدف دين را آموزش يك سلسله مسائل عقيدتي و اخلاقي مي داند گفت:‌ اين افراد معتقدند كه دين آمده است تا عده اي از افراد را براي انجام اعمال فردي و دست جمعي تقويت كند.

امام جمعه موقت مشهد با بيان اينكه جريانات ضد اسلامي چنين اعتقاداتي را اشاعه مي دهند افزود:‌ اين تفسير به نفع دشمنان اسلام است زيرا چنين ديني با هيچ نظام اجتماعي حتي فاسد ترين آنان در تضاد و جنگ نيست.

وي با تأكيد بر اينكه تفسير اسلام ناب از اهداف دين ايجاد يك محيط متناسب با طبيعت، روح وجسم انسان است ادامه داد:‌ در چنين محيطي فرد مجال رسيدن به كمال بايسته انساني را مي يابد.

حجت الاسلام فرزانه با بيان اينكه براي ساختن محيطي كه بتوان در آن استعدادهاي نهفته انسان ها را به فعليت رساند طرح ، نقشه و ابزار لازم است گفت:‌ طرح اين محيط عقايد، ايمان و باورهاي انسان وابزارهاي رسيدن به آن مقررات دين يعني واجبات و مستحبات دين است.

وي با اشاره به اينكه افراد منحرف ازدين اعتقاد دارند قلمرو دين ذهن است تا عقايد جا بيفتد وروح است تا فضايل و اخلاقيات در آن قرار گيرد افزود:‌ به اعتقاد آنان جسم براي انجام اعمال فردي است و در اين تفكر جايي براي فعاليت ديني فرد در اجتماع وجود ندارد.

هيچ جامعه اي از حضور و دخالت دين خارج نيست

امام جمعه موقت مشهد با بيان اينكه در تفكر اسلام ناب محمدي (ص) قلمرو دين سراسر زندگي انسان است ادامه داد:‌ انسان بدون حضور در اجتماع به رشد وكمال نخواهد رسيد و هيچ جامعه اي از حضور و دخالت دين خارج نيست.

وي با اشاره به اينكه افراد منحرف از دين معتقدند كه فرد ديندار فقط بايد در هر حال عقايد ذهني و فضايل اخلاقي و اعمال فردي خود را نگه دارد و آنان را از دست ندهد افزود:‌ يك چنين فردي در هر شرايط و جامعه اي مي تواند دين دار باشد زيرا اين تفكر با هيچ نظامي در تضاد نيست.

حجت الاسلام فرزانه با تأكيد بر اينكه اسلام حقيقي كسي را ديندار مي داند كه قبل از هر چيز در فكر تحقق خواسته پيامبر در اجتماع باشد گفت:‌ اولين هدف پيامبر اسلام ايجاد يك محيط متناسب با فطرت و طبيعت و موجوديت انسان بود.

وي افزود:‌ خواسته آن زمان پيامبر ما با شرايط جامعه دوران جاهليت و نگاه عموم مردم در آن زمان در تضاد و تعارض بود.

جمهوري اسلامي امكان بي تفاوتي وارتباط در كنار ظلم و كشورهاي ظالم و ستمگر جهان را ندارد

امام جمعه موقت مشهد با بيان اينكه اسلام ناب با ظلم وظالم جنگ و خصومت دائمي دارد گفت:‌ عدالت خواهي و اتكا به عقلانيت و معنويت در خصوصيات بارز اسلام حقيقي است.

وي با اذعان به اينكه انقلاب اسلامي از تعريف اسلام ناب برخواسته است افزود:‌ جمهوري اسلامي امكان بي تفاوتي وارتباط در كنار ظلم و كشورهاي ظالم و ستمگر جهان را ندارد و عدم بي تفاوتي در برابر بشريت و مقابله عليه ظلم از ويژگي هاي انقلاب ماست.

گفتني است كتاب طرح كلي انديشه اسلامي حاوي مطالبي از سلسله جلسات و سخنراني هاي مقام معظم رهبري در ماه مبارك رمضان سال 53 در مسجد امام حسن مجتبي (ع) مي باشد.