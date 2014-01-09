21 بیمارستان تا پایان امسال آماده افتتاح و بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر راه و شهرسازی ظهر پنجشنبه از بیمارستان 96 تختخوابی تاکستان بازدید کرد و در جریان روند ساخت این بیمارستان قرار گرفت.



محمد جعفر علیزاده در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: 124 بیمارستان با 24 هزار و 200 تخت در مناطق مختلف کشور در دست ساخت است که در کنار انها هشت پروژه بزرگ از جمله ندامتگاه، استادیوم ورزشی، مصلی هاف طرح توسعه حرم حضرت معصومه (س) و حضرت شاهچراغ از جمله مهمترین آنها است.

وی افزود: در حال حاضر سه میلیون مترمربع ساخت و ساز در کشور در حال انجام است.



علیزاده بیان کرد: تا پایان امسال 21 بیمارستان نیمه تمام تکمیل شده و به بهره برداری خواهد رسید که در مجموع یک هزارو 950 تخت به ظرفیت تخت های بیمارستان کشور افزوده خواهد شد.



186 پروژه نیمه تمام در کشور



مدیرعامل سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر 186 پروزه نیمه تمام در کشور در دست اجرا است که تکمیل آنها چهار هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.



وی تصریح کرد: با توجه به افزایش بدهی های دولت با کمبود اعتبارات از روش جدیدی که در بسیاری از کشورها تجربه شده با عنوان ppp در قالب استفاده از مشارکت بخش خصوصی و دولتی در اولویت برنامه های وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.

علیزاده گفت: براساس برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه، برای اجرایی شدن این روش کمیته ای با مشارکت راه و بهداشت تشکیل شده تا بتوانیم برخی از پروژه ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم.



وی یادآورشد: اجرای این طرح دولت، خرید خدمات بخش خصوصی را در این پروژه ها تضمین می کند که گزارش کامل این طرح آماده شده تا روش ppp اجرایی شود.

علیزاده تصریح کرد: با این روش سهم بودجه عمرانی کشور کمتر شده و در لایحه بودجه سال آینده کشور این روش تداوم خواهد یافت.



مدیرعامل سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی وزیر راه و شهرسازی افزود: با روش pppضمن ایجاد اشتغال از ظرفیت بخش خصوصی بخوبی استفاده شده و کیفیت و سرعت بهره برداری از پروژه ها افزایش قابل توجهی خواهد یافت.



وی اظهارداشت: آورده دولت در این روش زمینبا واگذاری 50 ساله و صدور مجوز خواهد بود و طرح و اجرا توسط بخش خصوصی انجام می شود.