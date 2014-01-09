مشکلات سدکلان ملایر با واگذاری آن به بخش خصوصی حل می شود

علی نعمت چهاردولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری های نمایندگان مجلس درخصوص رفع مشکلات سدکلان ملایر گفت: با توجه به اینکه چهار سال از افتتاح پروه سدکلان می گذرد اما متاسفانه هنوز در کاری برای پیگیری مشکلات آن انجام نشده است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای انتقال خط لوله سدکلان مبلغ ۸ میلیارد تومان در بودجه سال ۹۳ اختصاص داده شده است، اظهار داشت: در حدودد ۵ میلیارد تومان اوراق مشارکت نیز برای انتقال خط لوله و تصفیه خانه قرار داده شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه برای راه اندازی تصفیه خانه این مبالغ بسیار ناچیز است، افزود: با اینکه این پروژه جزء طرح مهر ماندگار بود، اما متاسفانه در چند سال اخیر این پروژه فدای پروژه های دیگر شد.

چهاردولی به پیگیری های متعدد نمایندگان مردم ملایر در مجلس و دعوت از معاونین استانی و وزارتخانه نیرو برای بررسی مشکلات سدکلان ملایر اشاره کرد و بیان داشت: پس از پیگیری های انجام شده، بودجه ی تکمیل خط لوله تأمین شد.

وی با اشاره به اینکه سدکلان نیاز به تصفیه خانه و پمپاژ دارد، گفت: در حدود ۶۰ میلیارد تومان برای این کار لازم است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در شرایط کنونی کشور تأمین این مبلغ از سوی دولت امکانپذیر نیست، اظهار داشت: بهترین راه برای رفع این مشکل، واگذاری تصفیه خانه این سد به بخش خصوصی است.

وی از جلسه ای در هفته آینده با مدیر عامل آب و فاضلاب کشور و مدیر عامل آب استان خبر داد و افزود: سرمایه گذارانی شناسایی شده اند و طی روزهای آینده امیدواریم با آنها برای واگذاری تصفیه خانه و تکمیل این پروژه به توافق برسیم.