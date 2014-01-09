تکمیل سایت پسماند شرق گلستان نگرانی های زیست محیطی را برطرف می کند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صابری ظهر پنجشنبه در جلسه شورای ادارای مدیران استان گلستان ابراز داشت: سایت غرب و شرق پسماند گلستان به طور همزمان عملیات اجرایی آن آغاز شد ولی متاسفانه با وجود پیشرفت در سمت غرب گلستان سایت پسماند شرق گلستان هیچ پیشرفتی در آن صورت نگرفته است.

وی افزود: اگر سایت پسماند شرق گلستان در زمینه زباله های شهری و روستایی ایجاد شود می تواند بسیاری از نگرانی های زیست محیطی را برطرف کند .

صابری عنوان داشت: در حال حاضر برای این منظور 22 هکتار در حاشیه شهر آزادشهر در نظر گرفته شده که اگر بتوانیم این سایت را راه اندازی کنیم می توانیم از بسیاری از مخاطرات زیست محیطی که مردم را آزار میدهد جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به راه آهن گرگان به مشهد تصریح داشت: در حال حاضر مردم گلستان در زمینه خط ریلی گرگان به مشهد نگرانی هایی دارند که میتوان با ایجاد این خط ریلی از تخریب پارک ملی گلستان هم جلوگیری کرد.

دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان با اشاره به موضوع آشوراده عنوان داشت: اشوراده به عنوان قطب گردشگری استان گلستان سالهاست که قفل آن باز نشده است و نیازمند این است که کلیدش این قفل توسط سازمان محیط زیست باز شود.

وی با عنوان اینکه کشور با مخاطرات مختلف زیست محیطی همراه است، بیان داشت: حفظ منابع طبیعی یکی از موضوعات اساسی است که در کشور باید مورد توجه بیشتری قرار بگیردو اعتقاد داریم که حل این مشکلات نیازمند همکاری همه جانبه بین همه بخش ها است.

صابری ادامه داد: همکاری بین مجلس و دولت می تواند در این زمینه بسیار مثمر ثمر باشد و به این وسیله می توانیم بسیاری از مشکلات را حل نماییم .

وی با بیان اینکه در استان گلستان نسبت به محیط زیت دو نوع تفکر وجود دارد، اذعان داشت: نوع نگاه به منابع طبیعی در این استان باعث شده است تا استان از توسعه زیادی برخوردار نباشد و همچنین در عرصه های محیطی به نام بهرهبرداری و گاها جلوگیری و ممانعت ضربه های زیادی به محیط زیست وارد می شود.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مردم استان همیشه از مدافعان خوب محیط زیست بوده اند و امروز نیز امادگی خوبی برای تحقق اهداف در این حوزه وجود دارد .

وی گفت: استان گلستان با وجود دریای خزر، ارتفاعات البرز، تالاب های با ارزش شمالی و عرصه های جنگلی دامنه البرز دارای ثروت های بلقوه ای در زمینه صنعت گردشگری و طبیعی است که نیازمند توجه و تصمیمات مناسب است.