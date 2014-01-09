دستگيري فرد افغاني كه هم وطن خود را به قتل رسانده بود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئيس پليس آگاهي استان فارس با علام اين خبر گفت: در ارديبهشت ماه سال جاري ماموران جسد جواني 22 ساله تبعه افغاني را به نام "ستار – ر" در شيراز كشف و با توجه به آثاري كه بر روي جسد مشاهده كردند، مشخص شد اين فرد به قتل رسيده است.

وي اظهار كرد: در ادامه ماموران تحقيقات خود را در خصوص شناسايي و دستگيري قاتل آغاز و يكي از هم وطنان مقتول به نام "مسعود – ر" 20 ساله، به عنوان مظنون دستگير و از وي بازجويي بعمل آمد.

رئيس پليس آگاهي استان فارس ادامه داد: در تحقيقات انجام شده از متهم قتل "ستار – ر" به انگيزه اختلاف قبلي از وي كشف و بيان كرد؛ از چند سال قبل قصدداشتم با دختري افغاني ازدواج کنم تا اينکه ۲۰ روز قبل از وقوع قتل متوجه شدم مقتول قصد دارد با آن دختر ازدواج كند و من هم به سراغ وي رفتم و با او درگير شدم.

سرهنگ حيدري گفت: قاتل پس از درگيري با مقتول ابتدا با چوب ضربه اي به سروي زده و پس از آنكه بي هوش مي شود با پارچه به دورگردن او انداخته و وي را خفه مي كند و سپس جسدش را درون گودالي انداخته و موبايلش را با خود مي برد.

خودرو پژو با 29 كيلو ترياك در ني ريز توقيف شد

فرمانده انتظامي شهرستان ني ريز استان فارس از كشف يك محموله 29 كيلوگرمي ترياك از يك دستگاه خودرو پژو در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ عزيز برزگر در تشريح اين خبر گفت: ماموران پليس مبارزه با موادمخدر شهرستان ني ريز مطلع شدند قاچاقچيان موادمخدر قصد دارند يك محموله موادمخدر را از آن شهرستان عبور دهند.

وي ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتي لازم و استقرار ماموران در طول مسير تردد يك دستگاه خودرو پژو 405 متلق به قاچاقچيان شناسايي و اين خودرو در گردنه "لاي رز" مشاهده شد.

فرمانده انتظامي شهرستان ني ريز استان فارس گفت: هنگامي كه ماموران قصا متوقف كرده خودرو را داشتند راننده بودن توجه به فرمان ايست اقدام به فرار كرد.

سرهنگ برزگر افزود: پس از مسافتي تعقيب و گريز خودرو متوقف و راننده و سرنشين آن به نام هاي "ق – ن" ۴۵ ساله و "ف – ش" 22 ساله دستگير و در بازرسي از خودرو مقدار 29 كيلو و 200 گرم کيلوگرم موادمخدر از نوع ترياک کشف كردند.

سارقان باطري خودروها با 45 سرقت در دام پليس

ماموران انتظامي فارس با دستگيري دو سارق در شيراز پرده از راز 45 فقره سرقت لوازم خودرو در اين شهرستان برداشتند.

رييس پليس آگاهي فارس با اعلام اين خبر گفت: در پي دستگيري فردي به نام "م- ب" به اتهام سرقت قطعات خودرو توسط ماموران كلانتري بهارستان شيراز، تحقيقات پليس در اين خصوص آغاز شد.

سرهنگ سيروس حيدري افزود: پس از بازجويي هاي تكميلي از اين فرد بيش از 45 فقره سرقت باطري خودرو در سطح شهرستان با همدستي شخصي به نام " ف- ب" كشف شد.

وي با بيان اينكه همدست اين سارق به همراه دو نفر خريدار اموال مسروقه در چند عمليات جداگانه دستگير شدند تصريح كرد: صحنه هاي سرقت بازسازي، مالباختگان شناسايي و افراد دستگير شده روانه زندان شدند.

رييس پليس آگاهي فارس در پايان از شهروندان در خواست كرد در صورت داشتن هرگونه اطلاعات و اخبار مراتب را از طريق تلفن 110 به پليس اطلاع دهند.

64 نفر اتباع غير مجاز در داراب دستگير شدند

فرمانده انتظامي شهرستان داراب استان فارس از دستگيري 64 نفر اتباع غير مجاز در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسين ديندارلو با اعلام اين خبر گفت: در اجراي طرح دستگيري و طرد اتباع غير مجاز در سطح شهرستان ماموران يگان امداد اين فرماندهي در جاده داراب – بندرعباس به هنگام گشت زني به يك دستگاه كاميون ايسوزو مظنون شدند.

وي ادامه داد: پس از متوقف كردن خودرو و در بازرسي از آن تعداد 59 اتباع خارجي غير مجاز دستگير و به همراه تشكيل پرونده تحويل پليس اطلاعات شهرستان شدند.

فرمانده انتظامي شهرستان داراب افزود: همچنين در يك عمليات ديگر ماموران انتظامي بخش جنت مطلع شدند كه تعدادي اتباع غير مجاز در باغ شخصي فردي به نام "الف- ف" هستند.

سرهنگ ديندارلو گفت: بلافاصله ماموران به محل مورد نظر عزيمت كرده و در بازرسي از باغ 5 نفر اتباع غير مجاز را دستگير كردند.

وي تصريح كرد: كليه اتباع غير مجاز دستگير شده جهت طرد تحويل اردوگاه مراقبتي شيراز شدند.