طرح فاضلاب شهرهای ساحلی باید 20 سال قبل اجرا می شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی حسین زاده بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری در سالن اجتماعات فرمانداری آمل، همکاری همه واحدهای مرتبط را برای اجرای طرح فاظلاب شهری ضروری دانست و گفت: 150 میلیون یورو از محل اعتبارات عمومی و بانک توسعه اسلامی برای اجرای پنج پروژه فاضلاب در پنج شهر در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: به نظر می رسد مل بر روی منابع قوی از آب قرار گرفته و اگر در دو سال گذشته برخی کمبود آب شرب و آبرسانی مشاهده شده است ناشی از کمبود تجهیزات بوده است و گرنه کمبود منابع آبی وجود ندارد.



مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران با بیان اینکه آمل بخشی از آب های شهرهای دیگر استان را تامین می کند،افزود: در دو سال گذشته سه حلقه چاه در آمل حفاری شده که 2 حلقه به بهربرداری رسیده است.

وی اظهار داشت: آلودگی سفره های زیرزمینی بر تامین آب مشکلات ایجاد می کند درحالیکه 70درصد آب مصرف شده توسط خانوارها به چرخه طبیعت بر می گردد.



مدیرعامل آب و فاضلاب استان مازندران افزود: برای اجرای طرح فاضلاب در 5 شهر مازندران از 2 محل اعتبارات عمومی و بانک توسعه اسلامی در نظر گرفته شده که بانک توسعه اسلامی 150 میلیون یورو اختصاص داده که پیمانکاران این پروژه ها را در 18 ماه به پایان می رسانند.