کسب 130 نشان رنگارنگ جزء افتخارات بنده محسوب می شود/ بدمینتون ورزش چابک و هوشمندی است

رسول اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کسب 55 نشان طلا،28 نشان نقره و 52 نشان برنز و در مجموع 130 نشان رنگارنگ توسط مجموعه ورزشکاران بدمینتون استان در 12 سال گذشته که بنده ریاست هیئت بدمینتون استان را در دست داشته ام جزء افتخارات بنده و مجموعه هیئت بدمینتون استان محسوب می شود.

وی با اشاره به عمده برنامه های هیئت در چهار سال آینده گفت: تلاش می کنیم تا در چهار سال آینده ورزش بدمینتون را در سطح استان گسترش داده و این ورزش را به شهرستان ها ببریم.

اکبری اظهار کرد: کشاندن جوانان به سمت ورزش از بسیاری از مشکلات و عوارض ناشی از مسائل انحرافی جامعه می کاهد به همین دلیل هیئت بدمینتون همت خودش را بر جذب حداکثری نوجوانان و جوانان به سمت بدمینتون افزایش خواهد داد.

وی ورزش بدمینتون را ورزشی چابک دانست که علاوه بر چابکی نیازمند هوشمندی بالایی است و سپس اظهار کرد: جذابیت های این ورزش باعث جذب جوانان زیادی به بدمینتون شده است.

رئیس هیئت بدمینتون استان با اشاره به یکی دیگر از برنامه های هیئت در چهار سال آینده ابراز کرد: آموزش های پیشرفته به داوران و مربیان بدمینتون استان نیز جزء برنامه های هیئت در سال های آتی خواهد بود.

مجمع انتخاب رئیس هیئت بدمینتون خراسان رضوی عصر امروز در محل اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی و با حضور هاشمی جواهری مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی و سه کاندیدای ریاست هیئت بدمینتون برگزار شد که در نهایت رسول اکبری با 12 رای مثبت در برابر حسین رضوی با سه رای و مجید زرچی با دو رای توانست حکم ریاستش را برای چهار سال آینده از دست مدیر کل ورزش و جوانان استان دریافت کند.