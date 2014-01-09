نسل جوان کشور باید انقلاب را درک کنند/حراست از دستآوردهای انقلاب، وظیفه ای همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید افتخاری ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی دهه فجر بخش صالح آباد با بیان اینکه انجام واجبات و ترک محرمات، رعایت تقوای الهی و راستگویی را باید از خود شروع کنیم تا الگویی مناسب برای همگان شویم، اظهار داشت: ذکر لسانی و قلبی نیز در دستیابی به توفیق تأثیر گذار است و باید یاد خدا و مرگ را در ذهن داشته باشیم.

افتخاری با اشاره به اینکه پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 با پشتوانه الهی و مردمی و پیروی از ولایت فقیه به وقوع پیوست، عنوان داشت: مردم ایران در سال 57 بعد از تحمل سالها ظلم و ستم رژیم شاهنشاهی با رهبری عادل و با تدبیراز جا برخواسته و با قیام خونین خود طومار سلطنت این رژیم را در هم پیچیدند.

وی ادامه داد: مردم ایران برای به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی از جان جوانان خود مایه گذاشتند و با پیروی از امام راحل توانستند واقعه ای بس عظیم را به ثبت برسانند که امروز الگوی تمام ملت های مسلمان جهان است.

افتخاری افزود: تمامی مسئولین نظام باید بدانند که اگر انقلاب توسط جوانان آن روز به ثمر نمی رسید اکنون در جایگاهی که هستند، نبودند، بنابراین باید در راستای حفظ و دفاع از ارزشها و دستآوردهای این واقعه عظیم بکوشند تا نسلهایی که انقلاب را درک نکردند از جانفشانیها و از خود گذشتگی های نسل های گذشته برای حفظ آرمانها و ارزشهای دینی نظام آگاه باشند.

وی با بیان اینکه نسل جوان کشور باید انقلاب را درک کنند، اذعان داشت: امروز بر همه مسئولین و حتی مردم واجب است که دستآوردهای انقلاب را به نسل جوان بشناسانند چرا که بدون شناخت، درک زوایای مختلف انقلاب توسط این نسل میسر نخواهد بود.

حراست از دستآوردهای انقلاب، وظیفه ای همگانی است

بخشدار صالح آباد نیز در این جلسه اظهار داشت: انقلاب سرمایه عظیم کشور ما است که حفظ و حراست از این انقلاب و دستاوردهای آن وظیفه ای همگانی است.

موسی شالبافیان افزود: شناساندن آرمانهای نسل انقلاب به نسل جدید از جمله مسائل مهمی است که باید در مراسم های دهه فجر مورد توجه قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه تمامی مسئولان شهرستان باید در برگزاری هرچه با شکوه تر مراسم های ایام الله دهه فجر دخیل باشندآ اظهار داشت: به پاس جانفشانیهای جوانان انقلاب و امنیت و حکومت عادلانه ای که اکنون در سایه آن زندگانی آرام داریم، باید همه مردم و مسئولین در برگزاری مراسم دهه فجر شرکت کنند تا بدین وسیله دین خود را به شهیدان انقلاب ادا کرده باشند.

ملت ایران عزت و آزادی خود را مدیون سردمداران انقلاب هستند

رئیس شورای اسلام شهر صالح آباد نیز در این جلسه با اشاره به اینکه ملت ایران عزت و آزادی کنونی را مدیون شهداء و سردمداران انقلاب هستند، اظهار داشت: به کار گیری ترفندهای بسیار توسط دشمنان نظام جمهوری اسلامی در سالهای بعد از انقلاب برای نابودی این ملت، نشان از عظمت و بزرگی انقلاب دارد.

محمد هادی درخشان با بیان این مطلب که مردم و مسئولین وظیفه حراست از عزت و عظمت انقلاب را در هر شرایطی دارند، عنوان داشت: تنها کاری که نسل امروز در مقابل آنهمه از جانگذشتگی جوانان ایران در سال 57 برای پیروزی انقلاب و شکست رژیم شاهنشاهی می توانند انجام دهند علاوه بر پیروی از راه شهدای انقلاب در همه شرایط، برگزاری باشکوه مراسم یادبود آنا در ایام دهه فجراست.

درخشان با اشاره به برگزاری مراسم جشن دهه فجر در شهر صالح آباد، اعلام داشت: آذین بندی و تنظیف شهر توسط شهرداری، حضور مسئولان در مراسم دهه فجر، تهیه کلیپ عملکرد دستگاهها، دعوت از خانواده های شهداء برای حضور در مراسمات ده پر فروغ فجر، غبارروبی گلزار شهداء، اجرای نقاشی خیابانی، کلنگ زنی درمانگاه شهر و کلنگ زنی ساختمان دانشگاه پیام نور، برقراری امنیت در مراسمات و جلسات این ایام و نیز راهپیمایی از جمله برنامه هائی است که در دهه فجر در شهر صالح آباد توسط شهرداری، شورای اسلامی و بخشداری اجراء خواهد شد.