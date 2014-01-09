17 هزار دانش آموز مازندرانی آموزشهای امدادی می بینند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ولی پور بعد از ظهر پنجشنبه در نشست برنامه ریزی طرح ملی دادرس گفت: این طرح در مرحله اول در 80 مدرسه راهنمایی مرکز استان انجام شد و هزار و 600 دانش آموز، آموزهای امدادی را فرا گرفتند.

وی اظهار داشت: در این راستا در مرحله دوم طی هماهنگی که با معاونت سلامت آموزش و پرورش استان صورت گرفته است، هزار و 200 مدیر و مربی در سطح استان در طرح ملی دادرس آموزشهای لازم را خواهند گذراند.

وی بیان داشت: مرحله دوم طرح ملی دادرس در 600 مدرسه استان اجرا می شود و دانش آموزان در قالب تیمهای 14 نفره برای شرکت در المپیاد شهرستانی و استانی آماده می شوند.

ولی پور بیان داشت: تیم های برتر برای المپیاد کشوری معرفی خواهد شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران یادآورشد: در مرحله اول طرح ملی دادرس، 110 مدیر و مربی، آموزشهای امدادی را فرار گرفته و دانش آموزان در المپیادها شرکت کردند.

مازندران 500 هزار دانش آموز دارد.



