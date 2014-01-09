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۱۹ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۴۰

ولی پور:

17 هزار دانش آموز مازندرانی آموزشهای امدادی می بینند

17 هزار دانش آموز مازندرانی آموزشهای امدادی می بینند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: در دومین مرحله اجرای طرح ملی دادرس 17 هزار دانش آموز استان آموزش های امدادی لازم را فرا می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ولی پور بعد از ظهر پنجشنبه در نشست برنامه ریزی طرح ملی دادرس گفت: این طرح در مرحله اول در 80 مدرسه راهنمایی مرکز استان انجام شد و هزار و 600 دانش آموز، آموزهای امدادی را فرا گرفتند.

وی اظهار داشت: در این راستا در مرحله دوم طی هماهنگی که با معاونت سلامت آموزش و پرورش استان صورت گرفته است، هزار و 200 مدیر و مربی در سطح استان در طرح ملی دادرس آموزشهای لازم را خواهند گذراند.

وی بیان داشت: مرحله دوم طرح ملی دادرس در 600 مدرسه استان اجرا می شود و دانش آموزان در قالب تیمهای 14 نفره برای شرکت در المپیاد شهرستانی و استانی آماده می شوند.

ولی پور بیان داشت: تیم های برتر برای المپیاد کشوری معرفی خواهد شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران یادآورشد: در مرحله اول طرح ملی دادرس، 110 مدیر و مربی، آموزشهای امدادی را فرار گرفته و دانش آموزان در المپیادها شرکت کردند.

مازندران 500 هزار دانش آموز دارد.

 

کد مطلب 2211157

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