هیچ برنامه ای برای جیره بندی آب مشهد وجود ندارد/ کاهش 15 درصدی بارندگی

به گزارش خبرنگار مهر، ستار محمودی ظهر پنچشنبه در حاشیه همایش ائمه جماعات و مسئولین امور فرهنگی صنعت آب و برق کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هیچ برنامه ای برای جیره بندی آب مشهد وجود ندارد و با تمهیداتی که انجام می شود دیگر نیازی به جیره بندی آب نیست.

وی با بیان اینکه در گذشته برنامه های بلند مدتی برای تامین آب و برق وجود داشت، افزود: برنامه های آب تحت تاثیر شرایط آب و هوایی منطقه قرار می گیرد و سال گذشته شاهد کاهش 30 درصدی بارندگی در خراسان رضوی بوده ایم.

کاهش 15 درصدی بارندگی

وی ادامه داد: امسال نیز حدود 15 درصد میزان بارندگی ها در این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته و کلانشهر مشهد به دلیل ورود زائران باید تمهیدات خاصی را برای تامین منابع آب بیندیشد؛ به همین جهت همواره در این شهر از منابع مختلفی تامین آب صورت می گیرد.

قائم مقام وزیر نیرو افزود: آبهای زیر زمینی، سدها و انتقال آب سد دوستی بخشی از منابعی است که از طریق آن آب مردم مشهد تامین شده است و در سال به طور میانگین بین 200 تا 240 میلیون متر مکعب مصارف آب این کلانشهر است و در آینده این رقم به 300 میلیون متر مکعب افزایش می یابد.

مدیریت منابع آب

وی از جیره بندی نشدن آب مشهد خبر داد و افزود: هیچ برنامه ای برای جیره بندی آب مشهد وجود ندارد و با تمهیداتی که انجام می شود نیازی به جیره بندی آب نیست.

وی مدیریت منابع آب را بسیار مهم دانست و گفت: در حال حاضر تمام تلاش ما این است که مردم مدیریت بهینه و صرفه جویی را مدنظر قرار دهند.

محمودی با اشاره به بورس انرژی بیان کرد: بحث رقابت پذیری و خودگردانی مالی یک مولفه قوی و اساسی در حوزه برق است و در حال حاضر قیمت تمام شده برق با آنچه که حاصل می شود تفاوت چشمگیری دارد و تا زمانی که این تفاوت جبران نشود امکان سرمایه گذاریهای جدید برای احداث نیروگاه با معطلی و تاخیر روبرو می شود.

تعدیل مسائل تعرفه ای

قائم مقام وزیر نیرو ادامه داد: وزارت نیرو در نظر دارد با تعدیل مسائل تعرفه ای و کمک بخش خصوصی سرمایه گذاری ها را افزایش دهد تا نیاز برق از طریق سرمایه گذاری های جدید جبران شود.

وی تصریح کرد: عرصه رقابتی برق تعیین کننده و تضمین کننده پایه قیمت خرید برق است و اگر بتوانیم بر مبنای قیمت تمام شده هزینه های لازم را از تامین کنندگان دریافت کنیم سرمایه گذاری بیشتر شده و زمینه برای فعالیت بورس برق بیش از گذشته فراهم می شود.