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۱۹ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۵۷

رسولی:

75 راه روستایی آمل آسفالت می شود

75 راه روستایی آمل آسفالت می شود

آمل - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری ویژه آمل از تصویب 27 پروژه آسفالت راه روستایی در شهرستان خبر داد و گفت: 75 روستا از نعمت آسفالت راه بهره مند می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سد جعفر رسولی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان افزود: ای طرح ها با حضور معاون وزیر راه و نماینده مردم منطقه در مجلس به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از 5 میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار ماده 180 برای شهرستان آمل اختصاص پیدا کرده است گفت: مدیران باید برای جذب این اعتبارات تلاش داشته باشند.

رسولی بیان کرد: پنج میلیارد ریال برای اصلاح و بهسازی شبکه برق روستاهای آمل اختصاص پیدا کرده است.

سرپرست فرمانداری آمل نیز در خصوص فریب خوردگان فتنه 88 اظهار داشت: برخی فریب خوردگان داخلی از پیش از انتخابات برای نظام نقشه کشیده بودند اما حضور 40 میلیونی مردم در پای صندوق های رای سلامت انتخابات را تضمین کرد و در 9 دی حضور پرشور مردم بساط فتنه را برچید.

 
 

کد مطلب 2211160

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