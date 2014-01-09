75 راه روستایی آمل آسفالت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سد جعفر رسولی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان افزود: ای طرح ها با حضور معاون وزیر راه و نماینده مردم منطقه در مجلس به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از 5 میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار ماده 180 برای شهرستان آمل اختصاص پیدا کرده است گفت: مدیران باید برای جذب این اعتبارات تلاش داشته باشند.

رسولی بیان کرد: پنج میلیارد ریال برای اصلاح و بهسازی شبکه برق روستاهای آمل اختصاص پیدا کرده است.



سرپرست فرمانداری آمل نیز در خصوص فریب خوردگان فتنه 88 اظهار داشت: برخی فریب خوردگان داخلی از پیش از انتخابات برای نظام نقشه کشیده بودند اما حضور 40 میلیونی مردم در پای صندوق های رای سلامت انتخابات را تضمین کرد و در 9 دی حضور پرشور مردم بساط فتنه را برچید.





