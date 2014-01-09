به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ظهر پنجشنبه از بیمارستان 96 تختخوابی تاکستان به عنوان دومین بیمارستان دولتی این شهرستان بازدید کرد.

محمد جعفر علیزاده معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی در حاشیه بازدید وزیر راه و شهرسازی از بیمارستان 96 تختخوابی تاکستان در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این بیمارستان با زیر بنای هشت هزارو 500 مترمربع در چهار طبقه ساخته می شود و دارای بخش های داخلی جراحی، زنان و زایمان و کودکان است.

وی افزود: بخش مراقبت های ویژه این بیمارستان دارای 9 تخت ICU و CCU، پنج اتاق عمل اصلیف دو اتاق عمل ویژه زنان و زایمان و یک اتاق عمل سرپایی در بخش اورژانس است.

علیزاده بیان کرد: بیمارستان 96 تختخوابی تاکستان 92 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تاکنون 14 میلیارد تومان برای ساخت آن هزینه شده است و تکمیل ان پنج میلیارد تومان دیگر نیاز دارد.

وی یادآورشد: در حال حاضر شش میلیارد تومان تجهیزات پزشکی برای بیمارستان خریداری شده که پس از تکمیل نصب و راه اندازی خواهد شد.

علیزاده اظهارداشت: پیش بینی می شود این بیمارستان در نیمه دوم سال آینده آماده بهره برداری و افتتاح می شود.

وی تعصریح کرد: ساخت بیمارستان در تاکستان از نیازهای اساسی مردم این منطقه بود که با تکمیل آن بخش مهمی از نیازهای مردم تاکستان و شهرهای اطراف به خدمات درمانی و پزشکی برطرف می شود.