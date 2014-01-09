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۱۹ دی ۱۳۹۲، ۱۶:۰۳

مرحله پایانی لیگ وزنه برداری؛

پنجمین صدرنشینی متوالی مجید عسکری در دسته 62 کیلوگرم

پنجمین صدرنشینی متوالی مجید عسکری در دسته 62 کیلوگرم

مرحله پایانی رقابتهای دسته 62 کیلوگرم لیگ وزنه برداری با صدرنشینی مجید عسکری ملی پوش تیم پیکان به پایان رسید تا رقابت در بالای جدول گرم‌تر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، مجید عسکری که در هر چهار هفته گذشته عنوان بهترین وزنه بردار  62 کیلویی لیگ را از آن خود کرده بود، در مرحله پایانی این رقابتها نیز این عنوان را از آن خود کرد تا در این فصل همه امتیازات ممکن را برای تیمش به دست بیاورد.

عسکری در رقابتهای مرحله پایانی 6 کیلوگرم در یکضرب و 6 کیلوگرم در دو ضرب بیشتر از میثم فیروزی نماینده ملی حفاری وزنه زد و با 12 کیلوگرم برتری نسبت به نفر دوم، با رکورد مجموع 284 کیلوگرم در صدر ایستاد.

این وزن هفت شرکت کننده داشت که در پایان بعد از مجید عسکری از پیکان و میثم فیروزی از ملی حفاری، یعقوب پشوتنی از هیات وزنه برداری بوشهر به لطف 120 گرم وزن کمتر بدن نسبت به عادل فاتحی از نیروی زمینی، با حد نصاب مجموع 267 کیلوگرم در مکان سوم قرار گرفت. رده بندی نهایی رقابتهای دسته 62 کیلوگرم در هفته پایانی لیگ وزنه برداری به شرح زیر است:

دسته  62 کیلوگرم:
1- مجید عسکری (پیکان): یکضرب 127، دوضرب 157، مجموع 284 کیلوگرم
2- میثم فیروزی (ملی حفاری): یکضرب 121، دوضرب 151، مجموع 272 کیلوگرم
3- یعقوب پشوتنی (هیات وزنه برداری بوشهر): یکضرب 117، دوضرب 150، مجموع 267 کیلوگرم
4- عادل فاتحی (نیروی زمینی): یکضرب 120، دوضرب 147، مجموع 267 کیلوگرم
5- حمیدرضا محمدیان (مناطق نفتخیز): یکضرب 107، دوضرب 134، مجموع 241 کیلوگرم
6- امین هنرکار (عقاب): یکضرب 109، دوضرب 132، مجموع 241 کیلوگرم
7- محمدرضا سهرابی (پدافند): یکضرب 80، دوضرب 100، مجموع 180 کیلوگرم

کد مطلب 2211170

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