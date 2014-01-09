روحانی: بجای نمایش مذاکره در ژنو2 باید به حل واقعی بحران سوریه پرداخت/ پوتین: ایران به عنوان بازیگر اصلی در ژنو 2 حضور داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت روسای جمهور ایران و روسیه به منظور رایزنی در خصوص مسایل منطقهای و بینالمللی، ظهر امروز پنجشنبه تلفنی با یکدیگر گفتوگو کردند.
در این گفتوگوی تلفنی که از سوی رییسجمهور روسیه انجام شد، تحولات جاری و حساس منطقه بویژه مسائل مربوط به سوریه، عراق، تروریسم و افراطگرایی، مسائل بینالمللی و همچنین تحولات مربوط به توسعه روابط دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
روحانی با ابراز خشنودی از تحرک ایجاد شده در روند مناسبات دو کشور پس از دیدار رؤسای جمهور ایران و روسیه در بیشکک و اشاره به رفت و آمدهای مؤثر و قابل توجه مقامات دو کشور در هفتههای اخیر و قدردانی از تفاهمات حاصل شده برای اجرایی نمودن مذاکرات بیشکک در زمینههای سیاسی، اقتصادی، صنعتی و دفاعی اظهار داشت: تلاش برای راهبردی کردن مناسبات ایران و روسیه و برقراری روابطی درازمدت و پایدار و مبتنی بر منافع و همکاریهای بلند مدت میتواند امنیت، ثبات و پایداری را در منطقه به ارمغان آورده و آیندهای سرشار از صلح و دوستی را رقم بزند.
رییسجمهور با اشاره به مذاکرات موفق به عمل آمده در دیدار روسای کمیسیونهای مشترک همکاریهای دو کشور و نهایی شدن تفاهمات مذکور، گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد پروژههای زیربنایی در بخشهای مختلف را در چارچوب تفاهمات کمیسیون مشترک، مطرح و اقدامات لازم برای توسعه همکاریهای دوجانبه را به عمل آورد.
روحانی با اشاره به مذاکرات ایران و ۱+۵ و توافقات ژنو و تأکید بر ضرورت پایبندی کشورها بر این توافقات و نقش مثبت روسیه، ابراز امیدواری کرد: برخی کشورها که به دنبال بهانهجویی و ایجاد مشکل در روند مذاکرات هستند، به تعهدات خود احترام گذاشته و از ایجاد برخی تضییقات که به معنای فاصلهگیری آنها از حسن نیت اولیهشان است، خودداری نمایند.
روحانی افزود: تداوم نقش مثبت روسیه زمینه را برای هر چه سریعتر نهایی شدن این توافق فراهم خواهد کرد.
رییسجمهور در خصوص سوریه اظهار داشت: به جای نمایش مذاکره در ژنو باید به حل واقعی بحران سوریه پرداخت چرا که هیچ نشست فرا منطقهای که عناصر مؤثر را در بر نداشته باشد، قادر به حل مشکل سوریه نخواهد بود و از این رو ژنو ۲ پیش از تشکیل، شکست خورده خواهد بود.
روحانی گفت: اگر تروریسم سرکوب نشود و اگر تلاش یکپارچه در راستای «جهانی عاری از خشونت و افراط» شکل نگیرد و اگر کمکهای نظامی بعضی کشورها به گروههای تروریستی ادامه داشته باشد، امنیت منطقه و جهان با خطر مواجه خواهد شد.
رییسجمهور افزود: در مقابله با تروریسم باید ریشههای فکری و مالی آن را هم خشکاند و ایران آماده همکاری با روسیه در مقابله جدی با تروریسم است.
در این گفتوگوی تلفنی رییسجمهور روسیه نیز با اشاره به مذاکرات بیشکک و بیان این موضوع که در حال تحقق بخشیدن و نهایی کردن توافقات میان تهران - مسکو هستیم، اظهار داشت: روسای کمیسیونهای مشترک دو کشور اقدامات خوبی برای رسیدن به اهداف مورد نظر انجام داده و تفاهمات بسیاری نهایی شدهاند.
پوتین در ادامه گفت: من بر این باور هستم که نقش سازنده رهبری ایران توانست کمک شایانی به دستیابی توافق هستهای نماید و به همین جهت ضرورت دارد، زمینههای مثبت و سازنده تفاهمات مد نظر قرار داشته باشد.
رییسجمهور روسیه در خصوص اجلاس ژنو ۲ و تحولات مربوط به سوریه اظهار داشت: ایران به عنوان یک بازیگر اصلی باید در اجلاس حضور داشته باشد. ما هر گونه پیش شرط در رابطه با حضور ایران را غیرمفید و غیرسازنده میدانیم و امیدواریم شرکایمان را در مورد حضور ایران قانع نماییم.
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