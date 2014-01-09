توزیع عادلانه اعتبارات توقع به حق مردم بروجرد است/ تعطیلی نیمی از صنایع شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ترابی ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار ویژه بروجرد در تالار دکتر زرین کوب این شهرستان افزود: وجود استاندار لرستان فرصت خوبی است که استان بتواند عقب ماندگی های خود را جبران کند.

انتظار از استاندار لرستان برای توزیع عادلانه اعتبارات

وی با بیان اینکه "هوشنگ بازوند" فردی سخت کوش و دلسوز و متعهد به توسعه استان است ادامه داد: رویکرد رئیس جمهوری در نشست با استانداران نیز بر انتخاب افراد متعهد بوده و باید استاندارانی انتخاب می شدند که بدنبال توسعه استان و حل مشکلات آنها باشند.

وی افزود: مدیران استان نیز باید با استفاده از این ظرفیت گامهای مهمی را در راستای توسعه همه جانبه استان بردارند.

وی تاکید کرد: از استاندار انتظار داریم با توزیع عادلانه اعتبارات در استان به رشد و توسعه لرستان کمک کنند.

امام جمعه بروجرد با بیان اینکه در گذشته شاهد تبعیض و بی عدالتی در استان بوده ایم تصریح کرد: خدمات رسانی نظام به تمام نقاط خوب بوده اما ما نیز بیشتر از حق خود نمی خواهیم و توزیع عادلانه اعتبارات توقع به حقی است که مردم از مدیران اجرایی دارند.

بسیاری از پروژه های زیر ساختی بروجرد هنوز به بهره برداری نرسیده است

وی افزود: بسیاری از پروژه های عمرانی و زیر ساختی شهرستان بروجرد هنوز به بهره برداری نرسیده است.

وی با بیان اینکه هنوز نتوانسته ایم زمین فرودگاه بروجرد را تملک کنیم، ادامه داد: در بخش صنعت نیز وضعیت مناسبی نداریم به طوریکه در حال حاضر 50 درصد صنایع شهرستان تعطیل هستند.

حجت الاسلام ترابی افزود: در بخش ساخت سدها نیز مشکل وجود دارد به طوریکه سد آبسرده یک سال تعطیل بوده و 200 نیروی آن اخراج و چهار میلیارد تومان به پیمانکار بدهکار است.

وی وضعیت درمانی و بیمارستانهای شهرستان را نیز در شان مردم ندانست و تاکید کرد: بیمارستانهای بروجرد از قابلیت استفاده ساقط شده اند و رسیدگی به بهداشت و درمان مردم وظیفه نظام اسلامی است.

مشکل کمبود فضای درمانی در بروجرد

امام جمعه بروجرد با بیان اینکه بیمارستان امام خمینی بروجرد از قدمت صد ساله برخوردار است افزود: امروز شاهد بهره برداری برخی پروژه هایی هستیم که با پروژه های بروجرد شروع شده اند ولی همچنان این پروژه ها در بروجرد بلاتکلیف مانده اند.

وی تصریح کرد: مدیران باید توزیع عادلانه اعتبارات را در استان رعایت کنند تا مردم نسبت به این مسئله احساس تبعیض نداشته باشند.

حجت الاسلام ترابی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: مدیران امانتدار مردم بوده و از دیدگاه اسلام مدیریت امانتی است که به مدیر سپرده می شود.

وی ادامه داد: مدیران تربیت شده در مکتب اسلام خدمت در منصب مدیریت را به عنوان انجام تکلیف تلقی می کنند.

حجت الاسلام ترابی افزود: در بینش اسلامی مدیریت به عنوان مسئولیتی سنگین همواره با خدمتی گسترده همراه می شود.

وی با بیان اینکه مدیر در نظام اسلامی هرگز مدیریت را برای ریاست و حاکمیت نمی خواهد تصریح کرد: اگر چنین بینشی در ذهن مدیر به وجود بیاید که حاکم است نه خادم، دیگر آن مدیر اسلامی نخواهد بود.