اقتدار اقتصادی نظامی و سیاسی ایالات متحده در حال دگرگونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز با حضور در جمع کارکنان قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) طی سخنانی گفت: واقعیات جهان امروز در حال دگرگونی است و کسانی که بر اساس واقعیات جدید نمی‌نگرند، در تصمیم‌گیری دچار اشتباه خواهند شد.

وی تصریح کرد: امروزه تولید ناخالص آمریکا معادل کل تولید ناخالص اتحادیه اروپا و 2 برابر تولید ناخالص چین و 5 برابر تولید ناخالص روسیه است، ولی یک واقعیت اقتصادی که در کشورهای جهان در حال رخ دادن است، کند شدن و حتی متوقف شدن نرخ اقتصادی کشور ایالات متحده و کشورهای اروپایی و بالندگی و رشد نرخ اقتصادی در کشورهای آسیایی مانند هند و چین است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: موسسه وال‌استریت ایالات متحده در گزارشی پیش‌بینی کرده بود تا سال 2025 میلادی آمریکا در رتبه دوم اقتصادی قرار خواهد گرفت؛ این موسسه در گزارش جدیدتر خود ارزیابی کرده که این اتفاق خیلی زودتر و احتمالا تا سال 2016 یعنی پایان دوره ریاست جمهوری اوباما اتفاق خواهد افتاد.

صفار‌هرندی با اشاره به تحولات نظامی در سطح جهان، اظهار داشت: واقعیت دیگر این است که اقتدار نظامی آمریکا و قدرت‌های همسوی با او چنان هیمنه‌ای داشت که کسی به ذهنش هم خطور نمی‌کرد که در مقابل آن عرض اندام کند، اما در کنار آن واقعیت دیگری در طول این دوره چند ساله‌ای که با ظهور انقلاب اسلامی آغاز می‌شود و به تدریج در جاهای دیگر هم توسعه پیدا می‌کند، پدیدار شده و آن اینکه "می‌شود خارج از سایه اقتدار آمریکا هم زندگی کرد".

وی با اشاره به پیشرفت‌های نظامی جمهوری اسلامی، ادامه داد: در زمان جنگ تحمیلی یکی از مشکلات مهم، نبود اطلاعات بود. در آن زمان تنها نقشه‌های جغرافیایی ناقص در دست بود ولی امروزه پهباد جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با برد راداری زیاد به پرواز در آید و اطلاعات جمع‌آوری کرده و حتی در صورت لزوم هدف را مورد اصابت قرار دهد. روزی وقتی قایق توپ دار انگلیس به خلیج فارس نزدیک می‌شد، حاکم تهران تنش می‌لرزید و سؤال می‌کرد آیا از ما خطایی سر زده است، اما امروز پهپادهای ما در خلیج فارس بر روی ناوگان ایالات متحده به پرواز در می‌آید و از آن عکس‌برداری می‌کند و کسی هم نمی‌تواند متعرض آن‌ها شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص واقعیات و تحولات سیاسی جهان، گفت: در گذشته هر وقت آمریکا و هم پیمانانش اراده می‌کردند، فضای سیاسی کشوری را متلاطم می‌کردند و اگر می‌خواستند، رژیم آن را فرو می‌پاشیدند.

صفار هرندی در خصوص اقتدار سیاسی امروز ایران، گفت: یک روز وقتی ما 25 سانتریفیوژ داشتیم؛ غربی‌ها هنگام مذاکره پیش‌شرط می‌گذاشتند و می‌گفتند که همه آنها باید تعطیل شود، ما می‌گفتیم بگذارید حداقل 2 تای آنها برای کار علمی باقی بماند، اما اجازه نمی‌دادند ولی اکنون که خودمان 19 هزار سانتریفیوژ تولید کردیم، آنها می‌گویند که غنی‌سازی 20 درصد نکنید و غنی‌سازی 5 درصد اشکال ندارد.

وی با بیان واقعیتی بزرگ در کنار همه این واقعیات وجود دارد، افزود: واقعیت بزرگی که در کنار این واقعیات وجود دارد، تضمین خداوند است که می‌فرماید: "ان تنصروالله ینصرکم و یثبت اقدامکم" اگر شما خدا را یاری کنید خداوند شمارا یاری خواهد کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: اینکه اقتدار اقتصادی نظامی و سیاسی ایالات متحده در راس است، شاید واقعیت باشد ولی به اعتراف خود آنها این وضعیت ادامه نخواهد داشت و در حال دگرگونی است.