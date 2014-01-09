بستر همگرایی جریانهای مختلف در بروجرد فراهم شود/ ضرورت رفع موانع سرمایه گذاری

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار ویژه شهرستان بروجرد در تالار دکتر زرین کوب بروجرد افزود: فرماندار جدید فردی عمل گرا واعتدال گرا بوده و بومی خود شهرستان است.

وی تصریح کرد: تجربیات مدیریتی فرماندار جدید بروجرد در سطح ملی بوده و توانسته 28 هزار دهیاری سراسر کشور را پشتیبانی کند.

استاندار لرستان ادامه داد: امید است فرماندار جدید بنواند تجارب خود را برای بروجرد به صورت عملیاتی اجرا کند و قدم مثبتی را در راستای توسعه این شهرستان بردارد.

بازوند افزود: در مسائل اقتصادی و عمرانی مشکلاتی در شهرستان وجود دارد که امید است با انتصاب فرماندار جدید این مسائل پی گیری و دنبال شوند.

وی تصریح کرد: در این راستا مردم و اعضای ستاد انتخاباتی رئیس جمهوری در شهرستان باید ناظر بر تحقق شعارها و برنامه های ایشان در بروجرد باشند.

استاندار لرستان همچنین با بیان این که تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم شرایط خاصی در کشور حاکم بود تصریح کرد: در این ایام اختلاف میان جناحهای سیاسی و سران قوا کاملا مشهود بود و یک عدم آرامش و ثبات اقتصادی داخلی و خارجی در کشور حکم فرما بود.

وی با بیان اینکه خوشبختانه با تدبیر مقام معظم رهبری حماسه سیاسی رقم خورد ادامه داد: در این حماسه 73 درصد مردم شرکت کردند و با وجود رقبای انتخاباتی بسیار اما مردم روش اعتدال را برگزیدند.

بازوند تصریح کرد: در حال حاضر فضای خوبی در سیاست داخلی و خارجی حاکم بوده که باید از آن استفاده کنیم.

وی با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر میوه گفتمان حاکم که همان عقلانیت است باید مورد توجه قرار گیرد و بتوانیم یک توسعه پایدار را در استان ایجاد کنیم.

بازوند با بیان اینکه از امروز حضور مدیران در شهرستان باید به گونه ای باشد که هیچ کدام از جناحهای سیاسی در این شهرستان احساس شکست نکنند عنوان کرد: اولویت فرماندار جدید باید توسعه همه جانبه شهرستان باشد.

استاندار لرستان با بیان اینکه در مسیر رفع مشکلات و جدیت در پیگیری آنها، انتقادات نیز باید منصفانه باشد، افزود: عملکرد فرماندار در بروجرد باید به گونه ای باشد که هیچ جناحی در شهرستان احساس شکست نکند و موضع برد برد برای همه جناحها با مدیریت درست فرماندار ایجاد می شود.

وی تاکبا تاکید بر ضرورت فراهم آوردن بستر همگرایی در شهرستان بروجرد افزود: باید موانع را از سر راه بخش خصوصی در بروجرد برداریم و این بخش باید متوجه باشد که فرماندار جدید در رفع مشکلات آنها مصمم است.

وی تصریح کرد: امسال به لحاظ اعتبارات عمرانی شرایط مناسبی نداریم لذا جذب سرمایه گذار از ضرورت ها و نیازمند خلاقیت مدیران است.