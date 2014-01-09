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۱۹ دی ۱۳۹۲، ۱۶:۵۰

شايق:

موسسات قرآنی یزد وام قرض الحسنه دريافت مي كنند

موسسات قرآنی یزد وام قرض الحسنه دريافت مي كنند

يزد - خبرگزاري مهر: مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی ـ مردمی استان یزد گفت: اتحادیه مؤسسات قرآنی استان یزد با شرایط ویژه به موسسات و فعالان قرآنی وام قرض‌ الحسنه اعطا می کند.

محمدحسين شايق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون بیش‌از 42 مؤسسه قرآنی از سوی اتحادیه مؤسسات قرآنی استان یزد وام 20 تا 30 میلیون ریالی دریافت کرده‌اند.

مدیرعامل اتحادیه موسسات قرآن درباره شرايط اين وام عنوان كرد: مدیرعاملان و اعضای هیئت مدیره مؤسسات قرآنی عضو اتحادیه، مسئولان خانه‌های قرآن عضو اتحادیه، مربیان فعال در مؤسسات قرآنی، فعالان قرآنی و مؤسسات و خانه‌های قرآن عضو اتحادیه می‌توانند از وام 20 تا 30 میلیون ریالی اتحادیه مؤسسات قرآنی استان یزد بهره‌مند شوند.

شایق تأکید کرد: بازپرداخت وام قرض‌الحسنه حداکثر یک سال 12 ماه و به‌ صورت 12 قسط یک‌ ماهه یا شش قسط دوماهه خواهد بود و همچنین بازپرداخت وام قرض‌ الحسنه ضروری، دو ماهه است.

وی ادامه داد: چیزی بالغ بر سه میلیارد ریال وام قرض الحسنه در قالب 70 فقره وام قرض الحسنه یک ساله و بیش از 15 وام قرض الحسنه ضروری یکماهه به موسسات قرآنی اعطا شده است.

شايق خاطرنشان كرد: در حال حضر این صندوق بیش از 100 عضو دارد.

وی یادآور شد: مؤسسات قرآنی ـ  مردمی و خانه‌های قرآن استان یزد با دریافت این وام می‌توانند به برطرف کردن معضلات مالی همچون امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و ... بپردازند.

کد مطلب 2211186

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