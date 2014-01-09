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۱۹ دی ۱۳۹۲، ۱۷:۱۹

رضایی در گفتگو با مهر:

تیم والیبال نشسته ثامن الحجج(ع) جدی ترین رقیبش را شکست داد/ گام بلند والیبال خراسان به سمت قهرمانی

تیم والیبال نشسته ثامن الحجج(ع) جدی ترین رقیبش را شکست داد/ گام بلند والیبال خراسان به سمت قهرمانی

مشهد - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم والیبال نشسته ثامن الحجج(ع) سبزوار گفت: تیم ما امروز با این پیروزی توانست جدی ترین رقیبش بر سر راه قهرمانی را از پیش رو بردارد و یک مسابقه شش امتیازی را به نفع خودش تمام کند.

هادی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: والیبال نشسته خراسان رضوی همواره جزء قطب های والیبال کشور بوده و وجود بازیکنان با استعداد در این استان باعث شده تا والیبال نشسته استان همواره در کشور و حتی در سطوح بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشد.

وی ضمن ابراز خرسندی از برد شیرین تیمش در برابر جدی ترین حریفش در رقابت های لیگ برتر والیبال نشسته کشور ابراز کرد: تیم ما امروز در واقع در یک بازی شش امتیازی پیروز شد تا بتواند گام بلندی به سوی قهرمانی در این فصل لیگ برتر بردارد.

مسابقه والیبال نشسته تیم های ثامن الحجج(ع) و تیم گسترش فولاد تبریز  عصر امروز در سالن سربداران سبزوار برگزار شد و تیم خراسانی توانست در پایان با نتیجه سه بر یک حریف قدرتمندش را شکست دهد.

ثامن الحجج(ع) در ست های اول سوم و چهارم و با نتیجه 25-20، 25-16 و25-22 پیروز شد و تیم گسترش فولاد نیز در ست دوم و با نتیجه 25-23 نتیجه را به نفع خودش رقم زد تا در پایان این تیم خراسان روی باشد که صدر نشین مطلق لیگ برتر والیبال نشسته کشور نام می گیرد.

کد مطلب 2211189

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