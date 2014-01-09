16 مرکز جامع علمی کاربردی در خراسان جنوبی فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدخراشادیزاده ظهر پنج شنبه در جمع اصحاب رسانه خراسان جنوبی اظهار کرد: در 16 مرکز خراسان جنوبی پنج هزار 824 دانشجو مشغول تحصیل هستند.

وی تصریح کرد: از این تعداد سه هزار 360 نفر در مقطع کاردانی و دو هزار 92 نفر در مقطع کارشناسی مشغول تحصیل هستند.

وی افزود: 48 درصد دانشجویان در رشته های خدماتی، 37 درصد در رشته های صنعتی و هفت درصد کشاورزی و الباقی در رشته های هنر تحصیل می کنند.

به گفته وی تمامی دانشجویان مراکز علمی کاربردی استان بومی بوده که 33 درصد را خانم ها و 67 درصد را آقایان تشکیل می دهند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی با اشاره به رشته های مراکز علمی کاربردی استان بیان داشت: در خراسان جنوبی 187 کدرشته فعال است که 122 کدرشته در مقطع کاردانی و 65 کد رشته در مقطع کارشناسی است.

وی دربخش دیگری به تعداد اساتید و مدرسان اشاره و عنوان کرد: در خراسان جنوبی 528 نفر مدرس با این مراکز همکاری دارند که ازاین تعداد 434 نفر صلاحیت علمی و عمومی آنها تایید شده و الباقی در حال بررسی است.

خراشادی در پاسخ به این سوال که چه تعداد از دانشجویان مراکز علمی کاربردی استان وارد بازار کار می شوند، بیان داشت: در شهرستان نهبندان که این مورد را بررسی کرده ایم 70 درصد فارغ التحصیلان وارد بازار کار می شوند.

به گفته وی 40 درصد دانشجویان مراکز علمی کاربردی استان شاغل هستند.

خراشادیزاده با اشاره به برگزاری دوره تربیت مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی اظهار کرد: در این دوره 133 نفر ثبت نام کرده اند که اکثر آنان اساتیدی هستند که تازه وارد دانشگاه شده اند.

وی یاد آور شد : در این دوره دروس عمومی، اعتقادی، حراستی و حفاظتی، روش تدریس و نظام آموزشی برگزار می شود.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی با بیان اینکه همه رشته های بازار کار نیاز دارد، افزود در دانشگاه جامع علمی کاربردی رشته های که نیاز استان و شهرستان ها باشد دانشجو جذب می کند.

وی عنوان کرد: هر شهر ستان با نیاز همان شهرستان و درخواست دستگاه های دولتی، بخش خصوصی و تشخیص خود مرکز شروع به جذب رشته و دانشجو می کند.

خراشادی زاده بیان داشت: مرکز علمی کاربردی خراسان جنوبی تا مهرماه چندین کد رشته جدید هنری را در استان راه اندازی خواهد کرد.