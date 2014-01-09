استفاده از همه ظرفیتها برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر فراقی ظهر پنج شنبه در مراسم تودیع فرماندار سابق بروجرد و معارفه خود در سخنانی اظهار داشت: امسال 11 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در سطح کشور داریم.

وی با بیان اینکه از این میزان مشخص نیست چه اندازه سهم لرستان و شهرستان خواهد شد، عنوان کرد: دولت باید در بحث اعتبارات ورود کند چرا که برخی از ارقام اختصاصی به استانها حتی یک پنجم رقمی است که به برخی از شهرها اختصاص پیدا کرده است.

فرماندار ویژه بروجرد اظهار داشت: مجلس باید در برنامه پنجم یک بازنگری قانونی در تخصیص اعتبارات داشته باشد تا این روند در برنامه توسعه ششم تکرار نشود.

وی همچنین با بیان اینکه نحوه نگرش ما به سرمایه گذاری بخش خصوصی این است که از تمام ظرفیتهای موجود استفاده کنیم تصریح کرد: تحت هیچ شرایطی اجازه نمی دهیم سرمایه گذاری به شهرستان بیاید و دست خالی از اینجا برود.

وی از شهرداری بروجرد خواست نسبت به زیباسازی مبلمان شهری بروجرد اقدام کند و افزود: شهرداری باید با شهرسازی درست و مبلمان شهری زیبا در جذب سرمایه گذار مشارکت کند.

فراقی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 100 نوع در آمد برای شهرداریها تعریف شده است، تصریح کرد: در این راستا شهرداری بروجرد نیز باید در مسیر درآمدزایی پایدار برای خود حرکت کند.

فرماندار ویژه بروجرد همچنین خواستار بین المللی شدن طرح فرودگاه بروجرد شد و اظهار داشت: اگر بتوانیم به فرودگاه بروجرد نقش بین المللی بدهیم بخشی از موانع پیش روی احداث این پروژه برداشته و در روند احداث آن تسریع خواهد شد.

وی افزود: این امر باعث استفاده استانهای دیگر از ظرفیت فرودگاه بروجرد شده و حجاج می توانند از طریق این فرودگاه به سفر حج مشرف شوند.

وی همچنین با اشاره به برخی مسائل در زمینه ساخت آزاد راه اراک - بروجرد - خرم آباد و افزود: ساخت این آزاد راه در شهرستان باید موجب توسعه همه جانبه شود نه اینکه بروجرد را در تنگنا قرار بدهد.

فراقی تصریح کرد: تا جایی که امکان داشته باشد این آزادراه باید در نزدیکی شهر بروجرد ساخته شود تا بتوانیم شاهد توسعه شهرستان باشیم.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به چالش بیکاری در بروجرد یادآور شد: در حال حاضر 40 درصد جوانان تحصیل کرده بروجردی بیکار هستند که ما باید سعی کنیم با ایجاد اشتغال و تحول در شهرستان پاسخگوی نیازهای مردم باشیم.