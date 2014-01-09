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۱۹ دی ۱۳۹۲، ۱۷:۰۵

حجت الاسلام نوری زاده:

بانوان فرهیخته کردستان باید معرف زن مسلمان باشند

بانوان فرهیخته کردستان باید معرف زن مسلمان باشند

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگی، رسانه و فناوری های نوین سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به نقش اعضای جمعیت بانوان فعال و فرهیخته عصره فرهنگ دینی در راستای الگوسازی از هویت زن مسلمان گفت: بانوان فرهیخته کردستان باید معرف زن مسلمان باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ناصرالدین نوری ‌زاده بعد از ظهر امروز در جمع بانوان فرهیخته استان کردستان که در مجتمع نور سنندج برگزار شد، اظهار داشت: اعضای جمعیت بانوان فرهیخته باید بتوانند الگویی مناسب از هویت و سیمای یک زن مسلمان در جامعه ارائه دهند.

وی زمینه سازی برای شناسایی و ساماندهی دیگر بانوان فرهیخته استان را ضروری دانست و افزود: باید از توان و ظرفیت همه بانوان فرهیخته استفاده برد.

مدیرکل فرهنگی، رسانه و فناوری های نوین سازمان تبلیغات اسلامی پافشاری روی حدود الهی و رعایت حریم ها را متذکر شد و ادامه داد: تبیین ارزش های دینی و اسلامی امری لازم و ضروری است و باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام نوری زاده همچنین به نقش خانواده در کاهش آسیب های اجتماعی پرداخت و یادآور شد: این خانواده است که در بودن یا نبودن آسیب های اجتماعی دخالت دارد و در صورتی که کانون خانواده گرم و بنیان خانواده محکم باشد چیزی به عنوان آسیب معنی نخواهد داشت.

وی بیان کرد: کاهش آسیب های موجود جامعه از جمله طلاق، استفاده از ماهواره، اعتیاد و غیره نیازمند برنامه ریزی درست و اساسی است و باید بانوان فرهیخته بتوانند با ارائه راهکار و بررسی این آسیب ها گامی برای کاهش آنها بردارند.

مدیرکل فرهنگی، رسانه و فناوری های نوین سازمان تبلیغات اسلامی تقویت جبهه فرهنگی بانوان را ضروری دانست و گفت: سازمان تبلیغات اسلامی باید با فراهم کردن امکانات لازم جمعیت اثربخش بانوان فرهیخته را در تصمیماتشان یاری و تقویت کند.

حجت الاسلام نوری زاده افزود: آنچه که باید بیش از هر چیزی مورد توجه بانوان فرهیخته باشد این است که اعضای این جمعیت باید نسبت به جایگاهشان حساسیت داشته باشند و جمعیت بانوان فرهیخته را جدی بگیرند.

وی اظهار داشت: جمعیت بانوان فرهخته باید جریان ساز باشد و در عملیاتی کردن منویات مقام معظم رهبری و اجرای فعالیت های فرهنگی همکاری کند.

گفتنی است در این نشست نمایندگان بانوان فرهیخته شهرستان های سنندج، بیجار، قروه، کامیاران، دیواندره، دهگلان، مریوان، بانه و سقز نیز به ارائه پیشنهادات خود در حوزه فعالیت های مربوط به بانوان فرهیخته پرداختند.

کد مطلب 2211192

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