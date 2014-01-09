نگاه دولت یازدهم به سمن ها مبتنی بر اعتماد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گلزاری عصر امروز در دیدار با سمن ها و تشکل های مردم نهاد استان کرمانشاه که با حضور وزیر ورزش و جوانان، مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه و سمن های این استان برگزار شد اظهار داشت: جوانان پشتوانه انقلاب و زمینه ساز توسعه پایدار در کشور هستند.

گلزاری با اشاره به اینکه جوان هراسی را باید تبدیل به جوان باوری کنیم، اظهار داشت: جوان ها از پتانسیل های بسیار بالایی برخوردار هستند که اگر آنها را به کار بگیریم می توانیم بسیاری از امور را به سر انجام برسانیم. ما باید این اعتماد را داشته باشیم که کارهای مهم را دست جوانها بدهیم.

وی به نقش سمن ها در پیشبرد برنامه های جوانان در جامعه اشاره کرد و گفت: ما به سمن هایی که سابقه خوب و فعالیت مؤثر و مستمر داشته اند اعتاراتی مضاعف بر سایر سمن ها خواهیم داد و از آنها حمایت خواهیم کرد.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: برنامه های ما در معاونت امور جوانان هویت بخشی به انها و تقویت فرهنگ دینی و اسلامی جوانان است و نهادینه کردن فرهنگ ایرانی و اسلامی را دنبال می کنیم و هدف ما غلبه بر الگوهای ضد فرهنگی غرب است.

وی ادامه داد از اولویت های ما در این معاونت پیگیری برای فراهم آمدن معیشت راحت، اشتغال و زمینه سازی برای ازدواج آسان جوان هاست که امیدواریم با توجه به حمایت سایر مسئولین و نهادهای مرتیط به آن دست پیدا کنیم.

وی در پایان خواستار توجه بیشتر مسئولین به سمن ها شد و اظهار داشت: ما به دنبال اعتماد به سازمانهای مردم نهاد برای گسترش فعالیت ها و اثر گذاری آنها هستیم.