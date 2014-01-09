مشکل سوخت جانبازان ساکن در روستاهای گرمی حل شود

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر شاهی عصر پنجشنبه در جلسه شورای مشورتی معتمدین معین خانواده های شاهد و ایثارگر گرمی با اشاره به برخی مشکلات جانبازان ساکن روستاها افزود: با توجه به برودت هوا تامین سوخت در روستاها و برای جانبازان و خانواده های شهدا باید مورد توجه باشد.

وی با اشاره به تلاش این نهاد به عنوان متولی امور ایثارگران در این زمینه یادآور شد: حل معضل کمبود سوخت در این مناطق باید در اولویت قرار گیرد.

شاهی با بیان اینکه بنیاد شهید و امور ایثارگران هدف محور و مردم محور است، تاکید کرد که معتمدین معین شرایط مناسبی برای حضور در امورات شهری دارند و باید مسئولان اجرایی شهر در جلسات رسمی از معتمدین معین نیز دعوت به عمل آورند.

فرماندار گرمی نیز در این جلسه حضور خانواده شهدا در امورات مختلف شهری را ضروری دانست و ادامه داد: معتمدان معین باید هر گونه کاستی در خانواده های شهدا مشاهده کردند، در جهت رفع آن سریعا به دستگاه های اجرایی و به خصوص فرمانداری اطلاع دهند.

محمود علایی خانواده شهدا و جانبازان را صاحبان اصلی نظام خطاب کرد و بیان داشت: حضور در جمع خانواده شهدا و خدمت به این قشر افتخار بزرگی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

معتمدین معین خانواده های شاهد و ایثارگر نیز در پایان با ارایه برخی مشکلات خانواده های معظم شهدا خواستار حل آن ها شدند.