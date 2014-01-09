بيش از 9 هزار حامي كودكان يتيم يزد را زير پوشش گرفته اند

مهدی حجازی مهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمیته امداد استان یزد در راستای حمایت از خانوارهای نیازمند و به ویژه ایتام زير پوشش این نهاد، طرح اکرام ایتام را اجرا می كند.

وی بيان كرد: در حال حاضر 9 هزار و 185 حامي نوع دوست و نیکوکار حمایت مادی و معنوی یک هزار و 864 يتيم تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) استان یزد را بر عهده دارند.

حجازی مهریزی با اشاره به اینکه طرح اکرام ایتام با هدف جمع آوری کمک‌های مردمی در حمایت از ایتام اجرا می شود، اضافه کرد: حامیان با قبول کفالت ایتام و پرداخت مبلغ 300 هزار ریال به صورت ماهیانه به عنوان کمک معیشت، کمیته امداد را در اجرای این طرح خداپسندانه یاری می‌کنند.