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۱۹ دی ۱۳۹۲، ۱۷:۲۳

حجازي مهريزي:

بيش از 9 هزار حامي كودكان يتيم يزد را زير پوشش گرفته اند

بيش از 9 هزار حامي كودكان يتيم يزد را زير پوشش گرفته اند

يزد - خبرگزاري مهر: معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) استان یزد گفت: هم اکنون 9 هزار و 185 حامی خیّر و نیکوکار از ایتام تحت پوشش این نهاد حمایت می کنند.

مهدی حجازی مهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمیته امداد استان یزد در راستای حمایت از خانوارهای نیازمند و به ویژه ایتام زير پوشش این نهاد، طرح اکرام ایتام را اجرا می كند.

وی بيان كرد: در حال حاضر 9 هزار و 185 حامي نوع دوست و نیکوکار حمایت مادی و معنوی یک هزار و 864  يتيم تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) استان یزد را بر عهده دارند.

حجازی مهریزی با اشاره به اینکه طرح اکرام ایتام با هدف جمع آوری کمک‌های مردمی در حمایت از ایتام اجرا می شود، اضافه کرد: حامیان با قبول کفالت ایتام و پرداخت مبلغ 300 هزار ریال به صورت ماهیانه به عنوان کمک معیشت، کمیته امداد را در اجرای این طرح خداپسندانه یاری می‌کنند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) استان یزد گفت: در طی نه ماهه سال 92، حامیان طرح اکرام ایتام بیش از 14 میلیارد و 543 میلیون ریال به ایتام تحت حمایت این نهاد کمک کردند.

کد مطلب 2211198

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