خاطره نویسان دفاع مقدس در سیستان و بلوچستان تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم تقدیر از خاطره نویسان دفاع مقدس که با حضور جمع کثیری از رزمندگان، فرماندهان نظامی و خانواده معزز شهدا روز پنجشنبه در تالار اجتماعات کانون شهید عالی زاهدان برگزار شد از خاطره نویسان برتر دفاع مقدس با اهدای لوح یادبود تقدیر شد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سیستان و بلوچستان در حاشیه این مراسم در گفتگو با مهر اظهار داشت: از تعداد 250 خاطره واصله به دبیرخانه این سازمان تعداد 8 خاطره برتر به نیت 8 سال دفاع مقدس برگزیده و از طرف سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح هدایایی به رسم یادبود به این عزیزان اهدا شد.

حمزه دهقان سهم رزمندگان و ایثارگری های آنها را در پایداری و حفاظت از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را قابل توجه دانست و افزود: ثبت خاطرات رشادت ها و حفظ و ترویج فرهنگ غنی ایثار و شهادت از جمله اهداف برگزاری این گونه جشنواره ها است.

وی با اشاره به اینکه به منظور انتقال این فرهنگ عاشورایی به نسل جوان برگزاری جشنواره شعر دفاع مقدس نیز در بهمن ماه سال جاری در دستور کار قرار دارد اظهار داشت: شعر کودک و نوجوان در دفاع مقدس، بیداری اسلامی و دفاع مقدس در مضامین عاشورا از جمله محورهای برگزاری جشنواره شعر کودک همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم همچنین از خانواده های رزمندگان دفاع مقدس با اهدای لوح یادبود تقدیر و تجلیل بعمل آمد.