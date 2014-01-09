کرمانشاه 56 تشکل مردم نهاد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس امانی شهرک عصر امروز در دیدار با سمن ها و تشکل های مردم نهاد استان کرمانشاه که با حضور وزیر ورزش و جوانان، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و سمن های این استان برگزار شد اظهار داشت: فعالیت سمن ها و تشکل های مردم نهاد در استان کرمانشاه از نمود خوبی برخوردار است.

امانی گفت: در استان کرمانشاه 56 سازمان مردم نهاد وجود دارد که 48 مورد از آنها در شهر کرمانشاه، 2 سازمان در کنگاور، 2 سازمان در سنقر و 2 مورد هم در شهرستان دالاهو به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: در این تشکل های مردم نهاد ثبت شده حدود 4 هزار نفر عضو هستند که در حوزه های مختلف هنری، فرهنگی، ادبی، عفاف و حجاب، خانواده و ازدواج، پژوهش های دینی، ورزشی، آسیب های اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده تلاش می کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: از 56 سمن ثبت شده در استان کرمانشاه 26 مورد کاملا فعال هستند که در 9 موضوع فعالیت دارند و البته 23 مورد هم از این تشکل ها نیمه فعال هستند.

وی افزود: در سال جاری 50 میلیون تومان از کل اعتبارات مصوب برای اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه را به سمن ها اختصاص دادیم .

گفتنی است در این نشست دو ساعته نمایندگان سازمان های مردم نهاد استان کرمانشا مشکلاتف نقطه نظرها و پیشنهادات خود را در حضور وزیر ورزش و جوانان در میان گذاشتند.