کشور در مصاف جنگ تمام عیار فرهنگی با دشمنان است/ بلاتکلیفی مصوبه شورای عالی فرهنگی درباره حجاب

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی بعدازظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل و قدردانی از 313 عنصر فرهنگی و مذهبی شهرستان نهاوند در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نهاوند گفت: بعثت انبیا، یک بعثت فرهنگی بوده و انقلاب اسلامی ایران در راستای بعثت انبیا به وجود آمده تا جان و روح مردم را با معارف اسلامی و خدا پرستی آشنا کند.

آیت الله خاتمی با بیان اینکه هویت و اصل انقلاب اسلامی ایران کاملا فرهنگی است البته مخالف اهمیت و جایگاه اقتصاد و سیاست در اصول و محوریت نظام نیستم، گفت: اما محور و رکن اصلی تنظیم سیاست های کلی نظام بخش های فرهنگی است که پیامد دستورات اسلام و قرآن است.

وی افزود: فرهنگ اساس و رکن این نظام اسلامی است و به همین علت دشمنان قسم خورده نظام تمام سرمایه و امکانات و تجهیزات خود را متمرکز در بخش فرهنگی کرده اند و ما در مصاف یک جنگ تمام عیار و همه جانبه فرهنگی با دشمنان انقلاب اسلامی هستیم.

دیگر زمان حمله با سلاح و مهمات و تسهیلات نظامی گذشته است

عضو هئیت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت شهر تهران عنوان کرد: دیگر زمان حمله با سلاح و مهمات و تسهیلات نظامی گذشته است و حمله به فرهنگ یک کشور باعث شده حکومت و هویت یک کشور دچار تغییر و فروپاشی شود.

آیت الله خاتمی بیان داشت: در حالیکه راه اندازی یک شبکه تلوزیونی ماهواره ای یا اینترنتی اعتبار ر و هزینه ای گزافی می خواهد اما امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی برای نابودی هویت و دین مردم مسلمان و کشورهای مسلمان حاضرند میلیاردها دلار صرف هزینه راه اندازی شبکه های مختلف ماهواره ای کنند که نمونه آن در کشور افغانستان است که 50 شبکه خصوصی کشور افغانستان توسط آمریکا ساپورت مالی می شود.

آیت الله خاتمی گفت: دشمنان به انجام کارهای فرهنگی و جریانات آن امید بسته اند و تا حدودی هم موفق به گرفتن جواب شده اند چون با کارهای ضد ارزشی فرهنگی می توان ملت و یک کشور را به استحاله و نابودی کشاند و دولت آن کشور را ساقط کرد.

دشمن در سه جبهه اعتقادی، اخلاقی و سیاسی در حال برنامه ریزی و فعالیت است

وی افزود: دشمنان ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر در سه جبهه اعتقادی، اخلاقی و سیاسی در حال برنامه ریزی و فعالیت هستند تا به آنچه در جنگ نظامی به آن دست نیافتند در زمین فرهنگی به دست بیاورند.

عضو هئیت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت شهر تهران گفت: دشمنان در عرصه اعتقادی مدام و مستمر در حال برنامه ریزی های جدید هستند چراکه اعتقادات و باورهای دینی اساس و اصل سرمایه های یک ملت است و اگر اعتقادات را از یک ملت جدا کنند در واقع هویت آن را گرفته اند، توحید، معاد، نبوت، و مهدویت تمام اصول و ارکان مسلمانان هستند که دشمنان در حال کم رنگ کردن و تحریف در آنها هستند.

آیت الله سید احمد خاتمی با اشاره به اینکه شبه افکنان فرهنگی در عرصه دین نباید آزاد باشند چون مقدسات و اعتقادات ملت را از بین می برند اظهار داشت: دشمنان در حال پیاده کردن فساد اخلاقی در جامعه هستند تا هر فردی در جامعه مرتکب کار خلاف و گناه و مفاسد اجتماعی شد از عمل خود احساس ناراحتی و پشیمانی نکند و آن را موجه بداند.

دشمنان سبک زندگی اسلامی مردم ایران را هدف قرار داده اند

آیت الله خاتمی عنوان کرد: آنها برای رسیدن به این هدف سبک زندگی اسلامی مردم ایران را هدف قرار داده اند و با اشاعه و گسترش بد حجابی و بی حجابی، فساد اخلاقی، تحریف در دین و دستورات اسلامی، بی تفاوتی در میان مردم جامعه و شعار آزادی سبک زندگی غربی را برای مردم مخصوصا جوانان ترویج می کنند.

وی ادامه داد: در حوزه مسائل سیاسی دشمنان فقط یک هدف را دنبال می کنند و برای موفقیت و دستیابی به این هدف از دو حوزه اقتصاد و سیاست هم استفاده می کنند و آن هدف جدایی مردم از انقلاب و نظام است.

عضو هئیت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت شهر تهران عنوان کرد: در این عرصه تاکنون تیر دشمنان با هوشیاری و بصیرت ملت و حضور به موقع انها به سنگ خورده است اما آنها ناامید نیستند و تمام سعی و تلاش خود را برای رسیدن به این مهم به کار گرفته اند که وضع تحریم های ظالمانه و فشارهای اقتصادی در راستای رسیدن به این هدف انجام می شود.

آیت الله خاتمی بیان داشت: در این وضعیت که جنگ ما با دشمنان به یک جنگ فرهنگی تمام عیار تبدیل شده است وظیفه روحانیون، مداحان، مردم، هئیتی ها و مبلغان و مربیان فرهنگی و مذهبی حساس و خطیر است چون این گروه ها و افراد هر کاری که انجام دهند در سبد دین و اعتقادات آنها هم ریخته می شود.

اختلاف سلیقه ها نباید بین اتحاد و همدلی مردم دیوار ایجاد کند

آیت الله خاتمی افزود: وحدت ضرورت و نیاز همیشگی ملت ایران و مسئولان بوده و در این شرایط نیاز به این وحدت بیشتر احساس می شود، اختلاف سلیقه ها بین عموم مردم نباید بین اتحاد و همدلی مردم دیوار ایجاد کند بخصوص بین ارزش ها و همه گروه ها و احاد مردم که تعصب دین و انقلاب را دارند باید جبهه دفاع از انقلاب و اسلام و ولایت را داشته باشند.

وی با ورود به قضیه بی حجابی و بدحجابی و شیوع و گسترش آن در کشور خصوصا شهرهای بزرگ اعلام کرد: در دولت قبل به هیچ وجه برای مبارزه و مقابله با بد حجابی و بی حجابی اقدامی صورت نگرفت و این عرصه کاملا به حال خود رها شد تا جایی که مصوبه غنی و کامل شورای عالی فرهنگی که در سال 86 با 310 ماده به تصویب رسیده بود و برای 25 دستگاه اجرایی دولت به منظور مقابله با بد حجابی و بی حجابی تکلیف و وظیفه مشخص کرده بود در دولت قبل با شعار در دست اقدام است به فراموشی سپرده شد.

عضو هئیت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت شهر تهران خطاب به دولت جدید بیان داشت: به دولت جدید پیشنهاد می کنم اگر واقعا می خواهند مشکل بد حجابی و بی حجابی جامعه حل شود و اگر درد گسترش مفاسد اخلاقی را دارند به همان مصوبه شورای عالی فرهنگی عمل کنند چراکه با ان مشکلات این بخش حل خواهد شد.

آیت الله خاتمی افزود: با این که عده ای می گویند کارهای فرهنگی کشور جواب نمی دهد و ما در این عرصه شکست خورده ایم اما بنده معتقدم صددرصد چنین چیزی درست نیست و ما باید در زمینه فرهنگی هر چه در تلاش و توان داریم انجام دهیم.

وی گفت: امروز دین و مذهب و انقلاب ما با یکدیگر گره خورده است و ما نمی توانیم کار فرهنگی و یا مذهبی انجام دهیم که با انقلاب و نظام فاصله داشته باشد چراکه این نقشه جدید دشمنان است.