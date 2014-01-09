جابر بهروزی در وزن 69 کیلوگرم بی رقیب باقی ماند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، رقابتهای دسته 69 کیلوگرم لیگ وزنه برداری با حضور پنج شرکت کننده برگزار شد که در نهایت جابر بهروزی از تیم پیکان با مهار وزنه‌های 146 کیلوگرم در یکضرب و 175 کیلوگرم در دوضرب، با حد نصاب مجموع 321 بالاتر از سایرین در صدر ایستاد.

این پنجمین صدرنشینی متوالی بهروزی در رقابت‌های این فصل لیگ وزنه برداری بود تا او در دسته 69 کیلوگرم بی رقیب باقی بماند. در این وزن مرتضی رضائیان از ملی حفاری با رکورد مجموع 315 کیلوگرم نایب قهرمان شد و محمد نیری از نیروی زمینی، در حالیکه رقابتی نزدیک با رضائیان داشت با رکورد مجموع 313 کیلوگرم در مکان سوم ایستاد.

رده بندی نهایی رقابتهای دسته 69 کیلوگرم هفته پایانی لیگ وزنه برداری به شرح زیر است:

دسته 69 کیلوگرم

1- جابر بهروزی (پیکان): یکضرب 146، دوضرب 175، مجموع 321 کیلوگرم

2- مرتضی رضائیان (ملی حفاری): یکضرب 141، دوضرب 174، مجموع 315 کیلوگرم

3- محمد نیری (نیروی زمینی): یکضرب 140، دوضرب 173، مجموع 313 کیلوگرم

4- مهدی محمدی (عقاب): یکضرب 131، دوضرب 157، مجموع 288 کیلوگرم

5- امین پشوتنی (هیات وزنه برداری بوشهر): یکضرب 110، دوضرب 130، مجموع 240 کیلوگرم