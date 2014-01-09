پیروزی انقلاب اسلامی معادلات جهانی را به هم ریخت

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلیل صفی الحسینی شامگاه پنجشنبه در جلسه ستاد هماهنگی و برنامه ریزی دهه فجر شهرستان گالیکش بیان کرد: 2 تحول مهم در قرن بیستم رخ داد که یکی پیروزی انقلاب اسلامی بود و دیگری فرمایش حضرت امام (ره) به بلوک شرق بود که فرمودند شکستن استخوانهای غرب را می شنوم که اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید.

وی با بیان این که انقلاب ما یک انقلاب ویژه است و حکومت ما نیز یک حکومت خاص اسلامی است افزود: با توجه به سختی های زیادی که در طول انقلاب به ما تحمیل شده است هر انقلابی بود از هم می پاشید ولی انقلاب ما به لطف خداوند و تدبیر مقام معظم رهبری همچنان پا برجالست.

وی گفت: دستاورد های انقلاب در محورهای مختلف همچون سیاسی، اقتصادی و بین الملل چشم گیر است و از نظر تولید که امروزه جزو 5 تولید کننده خواروبار جهان هستیم و در عرصه دیگر چون هسته ای، نانو، شبیه سازی حیوانات نیز موفقیت های بزرگی را به دست آورده ایم.

صفی الحسینی در خصوص هفته وحدت گفت: از آنجا که امروزه دمشن سعی دارد به مکر و حلیه بین مسلمانان تفرقه بیاندازد و حکومت کند باید هفته وحدت را با شکوهتر برگزار کنیم.

فرمانده ناحیه مقاوت بسیج سپاه گالیکش نیز گفت: به منظور گرامی داشت هفته وحدت و همچنین اعلام روز جمعه بعنوان روز حضرت محمد (ص) در دهستان ینقاق جشن بزرگ وحدت را برگزار خواهیم کرد.

سرگرد یعقوب مصطفی لو افزود: امسال قرار است 280 نفر به رامیان اعزام شوند که در قالب دو کاروان خواهران با 3 اتوبوس از 5 الی 10 فروردین و 4 اتوبوس برادران از 20 الی 25 اسفند اعزام خواهند شد.

