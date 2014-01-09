مانور ضربتی پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر در آبادان به اجرا در می آید

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام ایلخاص زاده عصر پنج شنبه در جلسه هماهنگی این طرح در آبادان با اشاره به اینکه این مانور یکی از تدابیر جدید استاندار در راستای مبارزه با مواد مخدر است، گفت: مانور مذکور از چهارم بهمن ماه امسال و به مدت یک هفته به اجرا در خواهد آمد.



وی افزود: قصد داریم تا در این مانور، سطح آگاهی بخشی از سوء مصرف مواد مخدر و خساراتی را که استفاده از این مواد به خانواده ها به ویژه جوانان و نوجوانان وارد می آورد را به درون خانواده ها ببریم.



ایلخاص زاده بر لزوم انجام درست و مناسب وظایف تعریف شده برای دستگاه های مختلف و انجام هماهنگی های بین بخشی تاکید کرد.



فرماندار آبادان اظهار کرد: طبق برنامه ریزی صوررت گرفته 300 برنامه مختلف اعم از فرهنگی، آموزشی، قضایی، ورزشی و برخوردی در طول این ایام به اجرا در می آید.



فرماندار آبادان با اشاره به اجرای برنامه های آموزشی و تهیه و توزیع بروشورهایی با پیامهای هشدار دهنده و آگاهی بخش تصریح کرد: هشدارها باید جنبه عمومی داشته باشد، این زنگ خطر باید برای همه به صدا درآید، همه باید نسبت به این بلای خانمان سوز حساس شوند.



ایلخاص زاده یادآور شد: به منظور ارائه آموزشهای لازم و نتیجه بخش بودن برنامه ها ی پیش بینی شده در جهت پیشگیری و مقابله با مصرف مواد مخدر باید مناطق شهری در میان گروههای مردم نهاد (سمن) تقسیم بندی شود.



وی با تاکید بر مشخص شدن حوزه کاری هر یک از تشکلهای مردم نهاد گفت: این مسئله در ارزیابی عملکرد هر حوزه و جمع بندی نهایی امور در جهت برنامه ریزیهای بعدی ثمر بخش خواهد بود.



ایلخاص زاده، همچنین بر استفاده از ظرفیت حسینیه ها در جهت ارائه آموزشها و هشدارهای لازم به خانواده در خصوص مضرات مصرف مواد مخدر تاکید کرد.

